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الكشف عن تطور العلاقات العراقية المصرية

الكشف عن تطور العلاقات العراقية المصرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أنّ البرلمان يدعم تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة الشعبين، مثمّناً موقف مصر حكومة وشعباً في دعم العراق.

جاء ذلك خلال استقباله، أمس السبت، وفداً إعلامياً مصرياً، برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزير الإعلام أكرم كامل جبر، ورئيس اتحاد الصحافيين العرب، ونقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للحلبوسي.

وشدد البيان أنّ "الدور الإيجابي للإعلام والأقلام المهنية هي التي تسهم في توحيد المواقف والرؤى العربية إزاء القضايا المشتركة"، مشيراً إلى "أهمية دور الإعلام في تعزيز هذا التعاون وتمتين العلاقات بين البلدين"، وفق ما ذكرت وكالة (واع) العراقية.

من جهته، أكد الوفد المصري "دعمه للعراق واستقراره وازدهاره، كما يدعم أيضاً وحدة الصف العربي".

وأشار البيان إلى أنّ اللقاء شهد نقاشاً حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وفق ما نقلته قناة (الميادين).

ويذكر أنه في 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكّد المشاركون في "مؤتمر بغداد 2 للتعاون والشراكة"، في دورته الثانية، التي انعقدت في الأردن، على "ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة كل التحديات بما في ذلك الإرهاب"، بالإضافة إلى "دعم جهود بغداد في تحقيق التنمية الاقتصادية".

وجاء انعقاد المؤتمر في الأردن بناءً على قرار صدر عن المؤتمر الأول، الذي عُقد في آب/ أغسطس 2021، في بغداد، تأكيداً لدعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره، ولتطوير آليات التعاون معه.

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