أنقرة تدرس مع موسكو استخدام المجال الجوي السوري لهذا الأمر

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده تجري محادثات مع روسيا لاستخدام المجال الجوي فوق شمال سوريا في عملية محتملة عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية.ونفذت تركيا عدة عمليات توغل في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب وتهدد بهجوم جديد منذ شهور، كما وصعدت أنقرة استعداداتها الشهر الماضي بعد هجوم تفجيري في إسطنبول حمَّلت مسلحين أكراداً مسؤولية تنفيذه.ونفت جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة، بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية، ضلوعهما في الهجوم الذي وقع في شارع مكتظ مخصص للمشاة، وفق ما نقلته قناة (الشرق).وشنت تركيا ضربات جوية على أهداف لوحدات حماية الشعب في نوفمبر الماضي، مشيرًا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى هجوم بري محتمل.وقال أكار للصحافيين السبت، إن أنقرة تجري محادثات بشأن هذه العملية مع موسكو التي تدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد.وأضاف: "نجري محادثات ونتناقش مع روسيا بشأن جميع المسائل ومنها فتح المجال الجوي".ونقلت وكالة (الأناضول) عن أكار أن تركيا تبعث بالرسائل اللازمة لجميع الأطراف المعنية بالملف السوري، وتتخذ خطواتها دون السماح لأحد بالمساس بسيادتها واستقلالها وحقوقها ومصالحها.وأضاف: "فعلنا ونواصل عمل كل ما علينا القيام به لحماية حدودنا وضمان أمن شعبنا وأمتنا، ولا ينتظر أحد التسامح من تركيا في هذا الصدد".وشدد على أنه "لا ينبغي لأي جهة أن تنتظر من تركيا تجاهل استفزازات وهجمات الإرهابيين ضد أراضيها وشعبها".وفي رده على سؤال عن إمكانية عقد لقاء بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، قال أكار إن أنقرة تقوم بما يلزم من أجل حماية حقوق ومصالح البلاد وفقاً للأصول المناسبة في جميع المستويات وتجري الاتصالات في هذا الإطار.وأوضح أن تركيا لا تتجاهل الاجتماعات والمحادثات والحوار أبداً وليست مغلقة على الحوار.وتابع: "الحوار مستمر، فتارة يتطور هذا إلى اجتماع وزاري، وتارة أخرى يكون على شكل اجتماع للوحدات الاستخباراتية، وفي بعض الأحيان يكون بطريقة مختلفة".وأشار إلى أن أنقرة مصممة على ضمان التحكم بالوضع في الميدان وعلى طاولة الحوار بأكثر الطرق فعالية.