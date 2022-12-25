أردوغان يَزف غدًا بشائر جديدة بشأن الغاز الطبيعي

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيزف غدًا الإثنين، بشائر جديدة لشعبه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.جاء ذلك في كلمة، أمس السبت، خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع في ولاية أرضروم شمال شرقي البلاد، وفق وكالة (الأناضول) التركية.وقال الرئيس أردوغان: "نعمل ليلا ونهارا لربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنظامنا الوطني، والإثنين سنزف بشائر جديدة لشعبنا بهذا الصدد".وأضاف: "سنزف أيضا بشائر جديدة لشعبنا بعد وضع الغاز المكتشف في البحر الأسود قيد الاستخدام".يشار إلى أن تركيا اكتشفت احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بـ 540 مليار متر مكعب في البحر الأسود، ومن المنتظر بدء استخراج الغاز في الربع الأول من 2023.