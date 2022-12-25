(ليكود) يسعى لإلغاء مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل





وسيطرح مشروع القانون على (كنيست) للتصويت عليه، بعد تشكيل الحكومة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.



هذا ولا يزال أقطاب (ليكود) في انتظار قرار نتنياهو حول توزيع الحقائب والمهام التي بقيت شاغرة، وسط خلافات واحتدام الصراع بين بعض أقطاب الحزب حول بعض الوزارات.



ويحتدم الخلاف داخل حزب يهدوت هتوراه في ظل امكانية أن يُشغل رئيسه يتسحاك غولدكنوف منصب عضو في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).



يذكر أن زعماء الحزب المتشدد دينيًا يعتقدون أنه من غير اللائق أن يكون من يرفض الخدمة العسكرية، عضوًا في هذا المجلس، وقرر الحزب عرض المنصب على وزراء آخرين مقابل الحصول على وظيفة أخرى، وفق صحيفة (القدس) المحلية.



رام الله - دنيا الوطنيسعى حزب (ليكود) اليميني الإسرائيلي، لإلغاء مكانة رئيس الوزراء البديل، التي بادر إليها الحزب نفسه لإتاحة تشكيل حكومة نتنياهو - غانتس قبل أكثر من عامين ونصف.وبدأ أعضاء كنيست من الحزب بإعداد مشروع قانون يقضي بإعادة قانون أساس الحكومة الإسرائيلية إلى سابق عهده، وجاء فيه أن تعيين رئيس الوزراء البديل أساء إلى ثقة الجمهور والحوكمة وإرادة الناخب.