الخليل: "النيابة والشرطة" تحققان بواقعة وفاة شاب اختناقًا بتسرب غاز مدفأة

رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة والشرطة إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر (32 عاما) داخل منزله بمدينة الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات بأن الشرطة قد تلقت بلاغا يتعلق بوجود تسرب للغاز داخل شقة سكنية بمنطقة حي الجامعة بمدينة الخليل، فورا تحركت قوة من الشرطة للمكان حيث تم خلع باب المنزل من قبل طواقم الإنقاذ.وأضاف ارزيقات بأنه قد تم العثور على جثة المواطن بداخل المنزل، وعلى الفور تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادثة، حيث أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.وبحسب مصادر محليةـ، فإن المتوفي (ح.ز)، وقد توفي خنقًا بسبب تسرب غاز المدفأة.