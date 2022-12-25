مباشر | الخطر والتطرف أبرز ملامح الحكومة الإسرائيلية الجديدة


دولي

صحيفة: اتفاق إسرائيلي يُعطي امتيازات لشراء الأرض بالنقب والجليل

صحيفة: اتفاق إسرائيلي يُعطي امتيازات لشراء الأرض بالنقب والجليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة إسرائيلية، أن الاتفاق بين حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، ينص على إعطاء امتيازات لليهود لشراء الأرض بأسعار رخيصة في النقب والجليل بهدف تهويدها، وفي المقابل إدخال قوات كبيرة من الجيش إلى هذه المناطق للتضييق على العرب. 

ووفق صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، فإن برنامج حزب "الصهيونية الدينية" الانتخابي، الذي سيطبق على ارض الواقع، يهدف إلى تهويد الجليل والنقب، من خلال إعطاء اليهود امتيازات اقتصادية كثيرة، خاصة لمن انهوا خدمتهم بالجيش، وتوسيع قانون "لجان القبول" في البلدات اليهودية الصغيرة، لمنع العرب من السكن فيها، وذلك بالاعتماد على قانون القومية، الذي أقر تطوير البلدات اليهودية فقط.

وأشارت الصحيفة إلى ما جاء في برنامج حزب "الصهيونية الدينية" الانتخابي: "يجب قلع البيروقراطية في سياسة التعامل مع الأراضي والتنظيم والبناء. اضعاف الاستيطان في المناطق الحساسة جدا في الجليل والنقب يشكل خطرا على المجتمع الإسرائيلي، وتقوية الاستيطان اليهودي يجب أن تكون بإزالة الحواجز الإدارية والبيروقراطية".

وبينت أن برنامج "الصهيونية" الدينية، لم يشمل منح امتيازات لليهود فقط، إنما زيادة الضغط على المجتمع العربي، من خلال "الدوريات الخضراء" و"سلطة تنفيذ القانون بكل ما يتعلق بالأراضي"، الى وزارة الامن القومي التي يقودها بن غفير، من أجل خدمة برنامج الصهيونية الدينية، والتنكيل والتضييق على العرب.  

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك امتيازات أخرى لدعم التعليم في البلدات اليهودية، من خلال إدخالها في المناطق المفضلة قوميا وبموجب ذلك سيتم منحها امتيازات ضريبية على سبيل المثال، وهذه المناطق لا تشمل البلدات العربية في الجليل والنقب. 

يذكر أن لجنة متابعة التعليم في المجتمع العربي كانت قد قدمت عام 2006 التماسا الى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد "الدولة" لانتهاجها العنصرية ضد البلدات العربية ولم تدخلها ضمن الامتيازات في التعليم.

عام 2021 قدمت منظمة عدالة التماسا باسم سبع سلطات مجلية في المثلث لعدم شملها بالامتيازات في التعليم وقبل شهر ونصف ادعت ممثلة "الدولة" في المحكمة انه يجب على الحكومة الجديدة، الرد على الالتماس.

أخبار ذات صلة

أنقرة تدرس مع موسكو استخدام المجال الجوي السوري لهذا الأمر

أنقرة تدرس مع موسكو استخدام المجال الجوي السوري لهذا الأمر

أردوغان يَزف غدًا بشائر جديدة بشأن الغاز الطبيعي

أردوغان يَزف غدًا بشائر جديدة بشأن الغاز الطبيعي

(ليكود) يسعى لإلغاء مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل

(ليكود) يسعى لإلغاء مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل

إعلام إسرائيلي يكشف عدد الجنود المُنتحرين منذ بداية العام

إعلام إسرائيلي يكشف عدد الجنود المُنتحرين منذ بداية العام

موقع إسرائيلي: المعارك على الحقائب الوزارية داخل حزب (ليكود) تصل إلى ذروتها

موقع إسرائيلي: المعارك على الحقائب الوزارية داخل حزب (ليكود) تصل إلى ذروتها

تركيا تشُن عملية عسكرية ضد تنظيم &quot;بي كي كي&quot;

تركيا تشُن عملية عسكرية ضد تنظيم "بي كي كي"

مسؤول روسي: زيارة زيلينسكي لواشنطن أظهرت استعداد أمريكا للحرب

مسؤول روسي: زيارة زيلينسكي لواشنطن أظهرت استعداد أمريكا للحرب

مصرع 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية في أمريكا

مصرع 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية في أمريكا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسير من قباطية يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

أسير من قباطية يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

جنين: الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين

جنين: الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين

المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ الكنائس الغربية بأعياد الميلاد

المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ الكنائس الغربية بأعياد الميلاد

الرئيس عباس يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم

الرئيس عباس يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم

اعتقالات بالقدس والخليل واستهداف قوات الاحتلال بنابلس وجنين

اعتقالات بالقدس والخليل واستهداف قوات الاحتلال بنابلس وجنين

العلامي: قطاع غزة مغناطيس للسحب الماطرة حالياً ومنخفض جوي جديد يصل الاثنين

العلامي: قطاع غزة مغناطيس للسحب الماطرة حالياً ومنخفض جوي جديد يصل الاثنين

مفوضية الإعلام للمتقاعدين العسكريين تدعو للمشاركة بمهرجان انطلاقة (فتح)

مفوضية الإعلام للمتقاعدين العسكريين تدعو للمشاركة بمهرجان انطلاقة (فتح)

تصريح أمني هام صادر عن محافظة نابلس

تصريح أمني هام صادر عن محافظة نابلس

منوعات

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

شريهان تحتفل بالكريسماس بهذه الطريقة العفوية

شريهان تحتفل بالكريسماس بهذه الطريقة العفوية

شاهد.. ليلى علوي تنضمّ لحملة التبرع لمستشفى سرطان الأطفال

شاهد.. ليلى علوي تنضمّ لحملة التبرع لمستشفى سرطان الأطفال

منة شلبي تنهار خلال التحقيقات وتكشف سبب سفرها للسعودية

منة شلبي تنهار خلال التحقيقات وتكشف سبب سفرها للسعودية

لهذا السبب.. نادين نجيم تغلق حسابها على (تويتر)

لهذا السبب.. نادين نجيم تغلق حسابها على (تويتر)

أنباء عن انفصال الفنانة نادين الراسي عن خطيبها.. ما السبب؟

أنباء عن انفصال الفنانة نادين الراسي عن خطيبها.. ما السبب؟

ما أسباب اعتزال الممثلة المصرية عبلة كامل؟

ما أسباب اعتزال الممثلة المصرية عبلة كامل؟

شاهد: الصور الأولى من مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الجديد (ضرب نار)

شاهد: الصور الأولى من مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الجديد (ضرب نار)

بالصور.. فنانة تحتفل بعودتها للغناء بعد انقطاع دام 11 عاماً

بالصور.. فنانة تحتفل بعودتها للغناء بعد انقطاع دام 11 عاماً

الممثلة ستيفاني صليبا تتلقّى قراراً جديداً من النيابة العامة في لبنان

الممثلة ستيفاني صليبا تتلقّى قراراً جديداً من النيابة العامة في لبنان

عربي

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

الكشف عن تطور العلاقات العراقية المصرية

الكشف عن تطور العلاقات العراقية المصرية