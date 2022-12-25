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شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع الوزير زيارة بوزير الاقتصاد السعودي في الرياض

تفاصيل اجتماع الوزير زيارة بوزير الاقتصاد السعودي في الرياض
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي رئيس الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية أ. فيصل بن فاضل الإبراهيم مع وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وفلسطين من خلال أعمال المجلس الخاصة في موضوعات السكان والتنمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين على هامش الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، حيث شارك الوزير زيارة ممثلا عن دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية في هذه الدورة.

وهنأ زيارة السعودية على انتخابها رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية وأثنى على التميز في التحضير وعقد الدورة الرابعة، وكذلك حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما نقل للجانب السعودي تحيات السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية والشعب الفلسطيني لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء على تطوير التعاون بين البلدين وزيادة مستوى التنسيق من خلال المبادرات المنبثقة من المجلس العربي للسكان والتنمية كي يكون العمل مستدام ويحقق تطلعات المجلس، كما  شكر الوزير زيارة القيادة السعودية على رعايتها الكريمة للجالية الفلسطينية في المملكة، متمنياً استمرار وتعزيز هذه الرعاية.

كما وأشاد وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة بالأيادي البيضاء للمملكة العربية السعودية ومواقفها الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، متمنياً لها مزيداً من التقدم والازدهار ومشيدا بدورها الريادي ليس فقط إقليمياً إنما على المستوى العالمي.


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