مباشر | الخطر والتطرف أبرز ملامح الحكومة الإسرائيلية الجديدة


شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض قيودًا على دخول المصلين

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض قيودًا على دخول المصلين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ضمن طقوس عيد "الحانوكاه" اليهودي.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال فرضت قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ1948 للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ومنعت دخول بعض الشبان.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.

أخبار ذات صلة

أسير من قباطية يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

أسير من قباطية يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

جنين: الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين

جنين: الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين

المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ الكنائس الغربية بأعياد الميلاد

المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ الكنائس الغربية بأعياد الميلاد

الرئيس عباس يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم

الرئيس عباس يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم

اعتقالات بالقدس والخليل واستهداف قوات الاحتلال بنابلس وجنين

اعتقالات بالقدس والخليل واستهداف قوات الاحتلال بنابلس وجنين

شاهد: غرق منازل وشوارع إثر المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع

شاهد: غرق منازل وشوارع إثر المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع

الخليل: &quot;النيابة والشرطة&quot; تحققان بواقعة وفاة شاب اختناقًا بتسرب غاز مدفأة

الخليل: "النيابة والشرطة" تحققان بواقعة وفاة شاب اختناقًا بتسرب غاز مدفأة

تفاصيل اجتماع الوزير زيارة بوزير الاقتصاد السعودي في الرياض

تفاصيل اجتماع الوزير زيارة بوزير الاقتصاد السعودي في الرياض

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسير من قباطية يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

أسير من قباطية يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

جنين: الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين

جنين: الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين

المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ الكنائس الغربية بأعياد الميلاد

المجلس الوطني الفلسطيني يهنئ الكنائس الغربية بأعياد الميلاد

الرئيس عباس يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم

الرئيس عباس يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم

اعتقالات بالقدس والخليل واستهداف قوات الاحتلال بنابلس وجنين

اعتقالات بالقدس والخليل واستهداف قوات الاحتلال بنابلس وجنين

العلامي: قطاع غزة مغناطيس للسحب الماطرة حالياً ومنخفض جوي جديد يصل الاثنين

العلامي: قطاع غزة مغناطيس للسحب الماطرة حالياً ومنخفض جوي جديد يصل الاثنين

مفوضية الإعلام للمتقاعدين العسكريين تدعو للمشاركة بمهرجان انطلاقة (فتح)

مفوضية الإعلام للمتقاعدين العسكريين تدعو للمشاركة بمهرجان انطلاقة (فتح)

تصريح أمني هام صادر عن محافظة نابلس

تصريح أمني هام صادر عن محافظة نابلس

منوعات

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

شريهان تحتفل بالكريسماس بهذه الطريقة العفوية

شريهان تحتفل بالكريسماس بهذه الطريقة العفوية

شاهد.. ليلى علوي تنضمّ لحملة التبرع لمستشفى سرطان الأطفال

شاهد.. ليلى علوي تنضمّ لحملة التبرع لمستشفى سرطان الأطفال

منة شلبي تنهار خلال التحقيقات وتكشف سبب سفرها للسعودية

منة شلبي تنهار خلال التحقيقات وتكشف سبب سفرها للسعودية

لهذا السبب.. نادين نجيم تغلق حسابها على (تويتر)

لهذا السبب.. نادين نجيم تغلق حسابها على (تويتر)

أنباء عن انفصال الفنانة نادين الراسي عن خطيبها.. ما السبب؟

أنباء عن انفصال الفنانة نادين الراسي عن خطيبها.. ما السبب؟

ما أسباب اعتزال الممثلة المصرية عبلة كامل؟

ما أسباب اعتزال الممثلة المصرية عبلة كامل؟

شاهد: الصور الأولى من مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الجديد (ضرب نار)

شاهد: الصور الأولى من مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الجديد (ضرب نار)

بالصور.. فنانة تحتفل بعودتها للغناء بعد انقطاع دام 11 عاماً

بالصور.. فنانة تحتفل بعودتها للغناء بعد انقطاع دام 11 عاماً

الممثلة ستيفاني صليبا تتلقّى قراراً جديداً من النيابة العامة في لبنان

الممثلة ستيفاني صليبا تتلقّى قراراً جديداً من النيابة العامة في لبنان

عربي

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

الخارجية الفلسطينية تعزي بضحايا انفجار ناقلة الغاز جنوب أفريقيا

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

منتدى الإعلاميين يشيد بقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

مصر: إصابة 27 مشجعًا في سقوط سور مدرج بملعب كرة سلة

الكشف عن تطور العلاقات العراقية المصرية

الكشف عن تطور العلاقات العراقية المصرية