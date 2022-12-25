استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

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المدينـة



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القدس 11-7 10-6 13-7 بيت لحم 11-7 10-6 13-7 رام الله والبيرة 10-6 9-5 12-6 طولكرم 15-10 14-10 16-11 نابلس 12-8 11-7 14-8 قلقيلية 15-10 14-10 16-11 جنين 15-9 14-8 16-9 سلفيت 11-7 10-6 13-7 طوباس 16-10 15-9 17-10 روابي 12-8 11-7 14-8 الخليل 10-7 9-5 12-6 غزه 16-12 15-12 17-13 أريحا 19-12 18-11 20-13 خانيونس 16-12 15-12 17-13 الأغوار الشمالية 17-10 16-9 18-11 رفح 17-11 16-11 18-12

رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموجيوم الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً بوجه عام وباردا ويطرأ انخفاض اخر درجات الحرارة ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح وتميل الأجواء لبى الاستقرار في ساعات المساء ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر:1- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة. 2- خطر التزحلق على الطرقات. 3- تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي