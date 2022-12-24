العلامي: قطاع غزة مغناطيس للسحب الماطرة حالياً ومنخفض جوي جديد يصل الاثنين

رام الله - دنيا الوطنكشف راصد جوي فلسطيني، ع تطورات المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد حالياً خلال الأيام المقبلة، ومدى تركيزه على قطاع غزة.وأوضح الراصد ليث العلامي أنه من المتوقع ان يشهد القطاع مع فجر وصباح الاثنين مع بدء منخفض جوي جديد، هطولات مطرية كثيفة تستدعي التنويه لها.ولفت العلامي أن قطاع غزة ومنذ ساعات يعمل كمغناطيس للسحب الماطرة والتي تكاد لا تتوقف، علماً ان هذه الامطار تتركز حصريا في القطاع بينما مناطق فلسطينية كثيرة لم تشهد اي هطولات تذكر.