مفوضية الإعلام للمتقاعدين العسكريين تدعو للمشاركة بمهرجان انطلاقة (فتح)

رام الله - دنيا الوطندعت مفوضية الاعلام المركزي للمتقاعدين العسكريين، اليوم السبت، كافة منتسبيها واسرهم وعائلاتهم الى المشاركة في مهرجان احياء الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة والذي ستقيمه حركة (فتح) السبت القادم الموافق 31/12/2022 الساعة الثالثة عصرا في ساحة الكتيبة في مدينة غزة.وأكد المفوض الإعلامي المركزي للهيئة صالح ساق الله ان المشاركة في مهرجان احياء الذكرى الثامنة والخمسين للانطلاقة واجب وطني تجاه حركة فلسطينية كان لها شرف اطلاق الرصاصة الأولى في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة من خلال عملية عيلبون.وأضاف ان المتقاعدين العسكريين كان لهم البصمة الواضحة في انطلاق واستمرار هذه الثورةوأهاب ساق الله بكافة منتسبي الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية للوطن شمال غزة والمنطقة الوسطى وخانيونس ورفح للانخراط مع الأطر الوطنية والتنظيمية ومساعدتهم ووضع خبرات وإمكانيات الجميع لإنجاح مهرجان الانطلاقة ليخرج بالمشهد المهيب الذي اعتاد عليه الشعب الفلسطيني والعربي والعالم اجمع.