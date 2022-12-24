تصريح أمني هام صادر عن محافظة نابلس

رام الله - دنيا الوطنطالب مصدر أمني رسمي في محافظة نابلس عائلات الشهداء عدم التواجد أو المشاركة في أي فعالية أو احتفال يتواجد به مسلحين حتى لا يطالهم أي إساءة أو أذى أثناء المشاركة في هذه الفعاليات.وقال المصدر وفق (صفحة المحافظة الرسمية) إن هذا المطلب من أجل الحفاظ على السلم الاهلي وحماية للأرواح والممتلكات.وأكد أن "الشهداء هم الأكرم منا جميعاً، والوفاء لهم و لتضحياتهم هي من المسّلمات الوطنية، وتكريم عائلاتهم ورعاية شؤونهم وحمايتهم هو واجب وطني مقدس".وأوضح أن ما حصل بالأمس خلال احدى المناسبات في المحافظة -لولا لطف الله – كاد أن يؤدي إلى كارثه انسانية واجتماعية.ولفت المصدر أنه بناءً على المطالبة فإن المؤسسة الأمنية ستتدخل وستمنع أي تجمع به مسلحين.