"العمل الحكومي" بغزة تعقب على الأثار الناتجة عن المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة مساء اليوم السبت، بيانا صحفيا حول الآثار والانعكاسات الناتجة عن المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها القطاع.وقالت رئاسة العمل الحكومي إنها تتابع ميدانيا مع جميع جهات الاختصاص انعكاسات الأجواء الحالية نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها قطاع غزة، وما سببته من تجمعات للمياه في عدد من المناطق وغرق بعض المنازل، يتم التعامل معها.وأضافت "قد فاقم فتح الاحتلال للسدود المحاذية لقطاع غزة في أكثر من نقطة من خطورة وصعوبة الوضع، وقد أعطينا توجيهات واضحة لكافة جهات الاختصاص بالبلديات والشرطة والدفاع المدني وطواقم الطوارئ بوزارات الأشغال والتنمية الاجتماعية للعمل السريع والتخفيف من تداعيات هذه الحالة الجوية على المواطنين المتضررين".