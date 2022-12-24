دراغمة: الاتفاق حول إقرار قانون "إعدام الأسرى" ثمن لتشكيل حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنقال النائب أيمن دراغمة إن الاتفاق بين بن غفير ونتنياهو حول إقرار قانون "إعدام الأسرى"، هو ثمن تشكيل حكومة نتنياهو وثمن بقاء ها واستمرارها.وأوضح دراغمة أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يستغل حالة التراخي والضعف في الموقف الرسمي الفلسطيني، ويستغل هرولة الحكومات العربية للتطبيع مع الاحتلال، وكذلك حالة السكوت الدولي على جرائم الاحتلال.وأكد على أن أسرانا هم أسرى حرب ومناضلو حق وحرية وفقا لكل القوانين الدولية والإنسانية، وأن المطلوب اليوم موقف صارم وواضح من السلطة الفلسطينية بالتحلل من كل الاتفاقيات مع الاحتلال.ودعا لرد عمليا على قرار الاحتلال، من خلال إعلان رئيس السلطة محمود عباس واللجنة التنفيذية استقالتهم والدعوة لتشكيل قيادة موحدة للشعب الفلسطيني تتولى قيادة المرحلة، بما يتناسب مع متطلباتها وطبيعتها وإعلان حالة الوحدة الوطنية فوراً.