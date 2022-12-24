استشهد فجر الجمعة.. الاحتلال يقرر تسليم جثمان نعيم بدير لعائلته بشرط

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تسلّم الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، جثمان الشهيد نعيم محمود بدير (23 عاما) لعائلته في كفر قاسم، وفق شروط أبرزها أن يكون عدد المشيعين دون 50 شخصا.وهددت الشرطة العائلة بفرض غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل في حال لم تلتزم بشرطها.وأكدت عائلة الشهيد أن الشرطة وصلت إلى خيمة العزاء وأبلغتها بأنه سيتم تسريح جثمان ابنها في حوالي الساعة العاشرة ليلا، وذلك وفق شرط ألا يكون عدد المشيعين أكثر من 50 شخص.واستشهد الشاب نعيم بدير برصاص الشرطة الإسرائيلية، فجر الجمعة، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار، ادعت الشرطة أنها استهدفت عناصرها في المدينة.