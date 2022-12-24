شؤون فلسطينية

استشهد فجر الجمعة.. الاحتلال يقرر تسليم جثمان نعيم بدير لعائلته بشرط

استشهد فجر الجمعة.. الاحتلال يقرر تسليم جثمان نعيم بدير لعائلته بشرط
الشهيد نعيم بدير
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تسلّم الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، جثمان الشهيد نعيم محمود بدير (23 عاما) لعائلته في كفر قاسم، وفق شروط أبرزها أن يكون عدد المشيعين دون 50 شخصا.

وهددت الشرطة العائلة بفرض غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل في حال لم تلتزم بشرطها.

وأكدت عائلة الشهيد أن الشرطة وصلت إلى خيمة العزاء وأبلغتها بأنه سيتم تسريح جثمان ابنها في حوالي الساعة العاشرة ليلا، وذلك وفق شرط ألا يكون عدد المشيعين أكثر من 50 شخص.

واستشهد الشاب نعيم بدير برصاص الشرطة الإسرائيلية، فجر الجمعة، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار، ادعت الشرطة أنها استهدفت عناصرها في المدينة.

أخبار ذات صلة

إطلاق ائتلاف التوعية المالية في فلسطين.. وهذه أهدافه

إطلاق ائتلاف التوعية المالية في فلسطين.. وهذه أهدافه

تفاصيل كلمة الرئيس عباس خلال مشاركته باحتفالات عيد الميلاد في بيت لحم

تفاصيل كلمة الرئيس عباس خلال مشاركته باحتفالات عيد الميلاد في بيت لحم

107 حالات اعتقال من قطاع غزة خلال العام 2022

107 حالات اعتقال من قطاع غزة خلال العام 2022

حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع تدعو طلبة المدارس لمقاطعة الاحتلال

حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع تدعو طلبة المدارس لمقاطعة الاحتلال

اشتية يشارك في قداس عيد الميلاد في كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية

اشتية يشارك في قداس عيد الميلاد في كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية

&quot;الجنائية الدولية&quot; تحيل ملف الشكوى في اغتيال أبو عاقلة لمجموعة المعلومات الخاصة بها

"الجنائية الدولية" تحيل ملف الشكوى في اغتيال أبو عاقلة لمجموعة المعلومات الخاصة بها

الحركة الأسيرة تعقب على اتفاق &quot;بن غفير ونتنياهو&quot; حول قانون &quot;إعدام الأسرى&quot;

الحركة الأسيرة تعقب على اتفاق "بن غفير ونتنياهو" حول قانون "إعدام الأسرى"

الرئيس عباس يصل بيت لحم للمشاركة باحتفالات أعياد الميلاد

الرئيس عباس يصل بيت لحم للمشاركة باحتفالات أعياد الميلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دراغمة: الاتفاق حول إقرار قانون &quot;إعدام الأسرى&quot; ثمن لتشكيل حكومة نتنياهو

دراغمة: الاتفاق حول إقرار قانون "إعدام الأسرى" ثمن لتشكيل حكومة نتنياهو

107 حالات اعتقال من قطاع غزة خلال العام 2022

107 حالات اعتقال من قطاع غزة خلال العام 2022

حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع تدعو طلبة المدارس لمقاطعة الاحتلال

حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع تدعو طلبة المدارس لمقاطعة الاحتلال

قادة وباحثون يدعون لصياغة استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال وحكومته المتطرفة

قادة وباحثون يدعون لصياغة استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال وحكومته المتطرفة

&quot;الخارجية&quot;: مسارات نتنياهو الائتلافية تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين

"الخارجية": مسارات نتنياهو الائتلافية تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين

شاهد: جبهة النضال الشعبي تفتتح مكتبها التنظيمي وسط قطاع غزة

شاهد: جبهة النضال الشعبي تفتتح مكتبها التنظيمي وسط قطاع غزة

حالته نادرة ومؤثرة جداً.. مناشدات للرئيس عباس للنظر بوضع مريض مصاب بسرطان الفك

حالته نادرة ومؤثرة جداً.. مناشدات للرئيس عباس للنظر بوضع مريض مصاب بسرطان الفك

فروانة: 29 أسيرة في سجون الاحتلال أقدمهن ميسون موسى

فروانة: 29 أسيرة في سجون الاحتلال أقدمهن ميسون موسى

منوعات

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

لهذا السبب.. نادين نجيم تغلق حسابها على (تويتر)

لهذا السبب.. نادين نجيم تغلق حسابها على (تويتر)

أنباء عن انفصال الفنانة نادين الراسي عن خطيبها.. ما السبب؟

أنباء عن انفصال الفنانة نادين الراسي عن خطيبها.. ما السبب؟

ما أسباب اعتزال الممثلة المصرية عبلة كامل؟

ما أسباب اعتزال الممثلة المصرية عبلة كامل؟

شاهد: الصور الأولى من مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الجديد (ضرب نار)

شاهد: الصور الأولى من مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الجديد (ضرب نار)

بالصور.. فنانة تحتفل بعودتها للغناء بعد انقطاع دام 11 عاماً

بالصور.. فنانة تحتفل بعودتها للغناء بعد انقطاع دام 11 عاماً

الممثلة ستيفاني صليبا تتلقّى قراراً جديداً من النيابة العامة في لبنان

الممثلة ستيفاني صليبا تتلقّى قراراً جديداً من النيابة العامة في لبنان

ايوان رجل فضاء بأغنيته المصورة &quot;انا مأجز

ايوان رجل فضاء بأغنيته المصورة "انا مأجز

موعد محاكمة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

موعد محاكمة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

التعليق الأول لفردوس عبد الحميد بعد استبعادها من مسلسل نيللي كريم

التعليق الأول لفردوس عبد الحميد بعد استبعادها من مسلسل نيللي كريم

عربي

جماعة الحوثي تأمل إحراز تقدم بملف الهدنة وتشترط صرف الرواتب

جماعة الحوثي تأمل إحراز تقدم بملف الهدنة وتشترط صرف الرواتب

شاهد: سيول عارمة في مكة تجرف السيارات وتغرق الشوارع

شاهد: سيول عارمة في مكة تجرف السيارات وتغرق الشوارع

تبون يكشف موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية

تبون يكشف موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية

لبنان: تحذيرات من كارثة صحية عقب نفاد الأدوية

لبنان: تحذيرات من كارثة صحية عقب نفاد الأدوية