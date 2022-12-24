إطلاق ائتلاف التوعية المالية في فلسطين.. وهذه أهدافه

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة سوق رأس المال، اليوم السبت، عن إطلاق ائتلاف التوعية المالية في فلسطين في أريحا بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني، ووسائل إعلام، وأكاديميين من مختلف الجامعات.ويهدف ائتلاف التوعية المالية في فلسطين بالقطاعات المالية غير المصرفية على نشر الثقافة المالية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين الفلسطينيين في مجال الخدمات المالية.ويضم الائتلاف هيئة سوق رأس المال وممثلين عن القطاع المالي غير المصرفي، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والصحفيين، وفتح باب الانتساب لكافة الجهات المهتمة بالانضمام لهذا الائتلاف.وقال مدير العلاقات العامة والدولية في الهيئة كايد ميعاري، إن هذا الائتلاف يعمل على توحيد جهود كافة الشركاء بما يحقق توعية مالية فعالة للمواطنين في القطاع المالي غير المصرفي.وأشار إلى أن الهيئة ستقود هذا الائتلاف مع كافة الشركاء لنشر الثقافة المالية في المجتمع المحلي عبر مجموعة من التدخلات المتمثلة بإعداد الدراسات والأبحاث، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات، وتطوير قدرات اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال.