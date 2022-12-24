الحركة الأسيرة تعقب على اتفاق "بن غفير ونتنياهو" حول قانون "إعدام الأسرى"

رام الله - دنيا الوطنعقبت لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن الحركة الوطنية الأسيرة مساء اليوم السبت، على الاتفاق بين رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير ورئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو حول إقرار قانون "إعدام الأسرى".وقالت اللجنة إن "الأسرى الفلسطينيين لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال، ولن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، وإن أرادوها حرباً مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر".وأضافت "نحن وإياكم على موعدٍ مع فجر الحرية الآتي لا محالة بإذن الله".