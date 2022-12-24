شاهد: جبهة النضال الشعبي تفتتح مكتبها التنظيمي وسط قطاع غزة

من جهته، قال ممثل القوى الوطنية والإسلامية في المحافظة الوسطى عادل الطويل، "نهنئ جبهة النضال الشعبي بافتتاح مكتبهم الجديد، هذا المكتب يحمل في ثنياه معلومات كثيرة بأن وحدتنا الوطنية تتركز بأن نكون قادرين على الخروج من بوطقة الحزبية."



ومن جانبه، قال عضو اللجنة الشعبية للاجئين أيمن أبو شاويش "التقينا بأعضاء المكتب السياسي، حرصين في اللجنة الشعبية لنمثل الواجهة السياسية لهذا المخيم ومكوناته ولكل فصائل العمل الوطني المنطوية تحت لواء منظمة التحرير ونعتبر أن افتتاح هذا المكتب هو إضافة نوعية وتراكم لعملنا النضالي لتحقيق حلم شعبنا بالعودة".











رام الله - دنيا الوطنافتتحت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم السبت، مكتبها الرسمي في محافظة وسط قطاع غزة، والذي يعد ضمن سلسلة من مقرات جبهة النضال التي تأسست عام 1967.وقال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق، إن "أهمية هذا الافتتاح تكمن بأننا نصر على أن نكون بين شعبنا، هذا المكتب وسط مخيم النصيرات للتعبير عن الوجود الحقيقي للفصائل الفلسطينية يجب أن نكون بين أبناء الشعب".وأكد الزق بأن "وجودنا هو منصة لقاء وطني وسنسعى للقاء الوطني مع كل القوى السياسية والفصائل وفي نفس الوقت أن نبذل جهدا في القضايا التي تهم المواطنين ونقف بجانبهم، هذه مهمه وطنية ومهمه اجتماعية".بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي فادي كساب "يعد هذا الافتتاح ضمن سلسلة من مقرات جبهة النضال الوطني الفلسطيني، التي أنشأت في عام 1967".وتابع كساب "أن وجود الفصائل اليوم في افتتاح مقر لجبهة النضال كان جميل ومشاركتهم كانت فعالة وندعو لنتكاتف جميعا لمواجهه المشروع الصهيوني والحكومة الصهيونية والاتفاق لن يتم إلا عن طريق ضغط شعبي جماهيري."