شؤون فلسطينية

حالته نادرة ومؤثرة جداً.. مناشدات للرئيس عباس للنظر بوضع مريض مصاب بسرطان الفك

رام الله - دنيا الوطن
ناشد المواطن كمال أبو معلا، عم المريض عمرو أسامة أبو معلا، الرئيس محمود عباس، بأن ينظر إلى حالة عمرو البالغ من العمر (24 عاماً) والذي يعاني من سرطان الفك.

وأضاف بأن الورم الناتج من مرض سرطان الفك، كبير جدًا لدرجة أنه يؤثر على أنفه وأذنه ورؤيته فعينه مغلقة، ولديه أسرة، حيث أن منذ ولادة ابنه بدأ المرض يظهر عليه.

وقال المواطن في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، إننا "وجهنا مناشدات إلى المستشفيات في الضفة الغربية حتى تأخذه ويتم علاجه ولكن كلهم رفضوا استقبال المريض عمرو".

وأضاف أن "المريض ذهب إلى مصر لتلقي العلاج وعمل تقارير، ثم عاد إلى قطاع غزة ليأخذ جرعات كيماوية ولكنه لم يستجيب لها، فذهب مرة أخرى إلى مصر ليأخذ الجرعات هناك ولكنه لم يستجيب أيضًا".

وتابع المواطن أنه "على حسب قول طبيبة مصرية إن هذا المرض متبلور فلا نستطيع فعل أي شيء فالعلاج المطلوب يوجد في الخارج"، موضحًا أن "المرض لا يذهب ولكن الورم كبير جدًا المشكلة فيه، ولا نعرف ماذا نفعل"، مؤكدًا على أن "حالته لم تمر على فلسطين كلها ولا حتى في مصر ولا يوجد علاج له".

وأشار إلى أنه "تم نشر مناشدات كثيرة فالمريض يحتاج أن يتم علاجه في إسرائيل والطبيبة التي تابعت حالته قالت إنه تم تعريضه إلى كيماوي من مخلفات الصواريخ أثناء الحرب حيث كان القصف بجانب بيتهم تقريبًا".

وطالب المواطن الجميع أن "يتعاونوا معنا حتى نحاول أن نخرجه على إسرائيل لأن المريض يموت بالتصوير البطيء، فصحته جيدة ويخرج ويتحدث ويفعل كل شيء، ولكن المشكلة في الورم فإنه كبير جدًا حتى عندما ينزف النزيف قوي جدًا، وهو شيء مخيف جدًا".

تنويه:

تنصح "دنيا الوطن" أصحاب القلوب الضعيفة بعدم النظر إلى الصور المرفقة





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