شؤون فلسطينية

وصول موكب بطريرك القدس والأردن إلى بيت لحم

وصول موكب بطريرك القدس والأردن إلى بيت لحم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وصل موكب بطريرك القدس والأردن وسائر الديار المقدسة بيير باتيستا بيتسبالا، إلى مدينة بيت لحم، اليوم السبت، إيذانا ببدء احتفالات الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد.

وجرى استقبال رسمي للبطريرك الذي رافقه المطارنة والأساقفة وكبار رجال البطريركية ووجهاء الرعية، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانينا، ووزيرة السياحة رولا معايعة، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ومدير عام الشرطة ثابت السعدي، ورؤساء الأجهزة الأمنية.

وكان الموكب البطريركي انطلق من ديوان البطريركية اللاتينية في القدس المحتلة، صوب مدينة بيت لحم وصولا إلى ساحة دير مار الياس، حيث استقبل هناك حسب الاستاتيسكو.

وعلى صوت أجراس كنيسة المهد، تقدم البطريرك برفقة مستقبليه على بلاط كنيسة المهد يتقدمه القساوسة والشمامسة والآباء الكهنة من معهد الإكليرية بيت جالا، حيث جرى وداعه من قبل مستقبليه ومن ثم دخل الكنيسة، واستقبله رئيس دير اللاتين، ثم ترأس قداسا خاصا استعدادا لقداس منتصف الليل الذي سيترأسه البطريرك بيتسبالا.

وتحمل رسالة الميلاد هذا العام عنوان: "روح الميلاد تجمعنا"، وان بيت لحم والأرض المقدسة أحوج ما تكون إلى نعمة السلام.

وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانينا، إن بيت لحم أطلقت رسالتها لكل العالم بأن روح الميلاد تجمعنا وتوحدنا رغم كل الصعاب التي تعيشها مهد السيد المسيح، فالمدينة يحاصرها جدار الفصل العنصري الذي يفصلها عن مدينة القدس، ويقيد حركة المواطنين فيها، مؤكدا أن شعبنا يرنو إلى الحياة بحرية وكرامة في ظل دولة فلسطينية مستقلة وآمنة.

ووجه دعوة لكل أحرار العالم لضرورة الوقوف إلى جانب شعبنا الذي يعاني الظلم والقهر من الاحتلال الذي يقتل أبناءنا بدم بارد.

أخبار ذات صلة

وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

تفاصيل رسالة شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

تفاصيل رسالة شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

شاهد: جبهة النضال الشعبي تفتتح مكتبها التنظيمي وسط قطاع غزة

شاهد: جبهة النضال الشعبي تفتتح مكتبها التنظيمي وسط قطاع غزة

حالته نادرة ومؤثرة جداً.. مناشدات للرئيس عباس للنظر بوضع مريض مصاب بسرطان الفك

حالته نادرة ومؤثرة جداً.. مناشدات للرئيس عباس للنظر بوضع مريض مصاب بسرطان الفك

فروانة: 29 أسيرة في سجون الاحتلال أقدمهن ميسون موسى

فروانة: 29 أسيرة في سجون الاحتلال أقدمهن ميسون موسى

&quot;الفيفا&quot; يختار الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة بقيادة مباريات كأس العالم للسيدات

"الفيفا" يختار الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة بقيادة مباريات كأس العالم للسيدات

رام الله: &quot;النيابة العامة والشرطة&quot; تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة فتاة

رام الله: "النيابة العامة والشرطة" تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة فتاة

القيادي أبو كويك: المسجد الأقصى أمانة والدفاع عنه واجب

القيادي أبو كويك: المسجد الأقصى أمانة والدفاع عنه واجب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الخارجية&quot;: مسارات نتنياهو الائتلافية تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين

"الخارجية": مسارات نتنياهو الائتلافية تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين

شاهد: جبهة النضال الشعبي تفتتح مكتبها التنظيمي وسط قطاع غزة

شاهد: جبهة النضال الشعبي تفتتح مكتبها التنظيمي وسط قطاع غزة

حالته نادرة ومؤثرة جداً.. مناشدات للرئيس عباس للنظر بوضع مريض مصاب بسرطان الفك

حالته نادرة ومؤثرة جداً.. مناشدات للرئيس عباس للنظر بوضع مريض مصاب بسرطان الفك

فروانة: 29 أسيرة في سجون الاحتلال أقدمهن ميسون موسى

فروانة: 29 أسيرة في سجون الاحتلال أقدمهن ميسون موسى

وصول موكب بطريرك القدس والأردن إلى بيت لحم

وصول موكب بطريرك القدس والأردن إلى بيت لحم

&quot;الفيفا&quot; يختار الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة بقيادة مباريات كأس العالم للسيدات

"الفيفا" يختار الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة بقيادة مباريات كأس العالم للسيدات

القيادي أبو كويك: المسجد الأقصى أمانة والدفاع عنه واجب

القيادي أبو كويك: المسجد الأقصى أمانة والدفاع عنه واجب

برئاسة دولة فلسطين.. (إيسيسكو) تعقد الدورة الـ 43 لمجلسها التنفيذي

برئاسة دولة فلسطين.. (إيسيسكو) تعقد الدورة الـ 43 لمجلسها التنفيذي

منوعات

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

لهذا السبب.. نادين نجيم تغلق حسابها على (تويتر)

لهذا السبب.. نادين نجيم تغلق حسابها على (تويتر)

أنباء عن انفصال الفنانة نادين الراسي عن خطيبها.. ما السبب؟

أنباء عن انفصال الفنانة نادين الراسي عن خطيبها.. ما السبب؟

ما أسباب اعتزال الممثلة المصرية عبلة كامل؟

ما أسباب اعتزال الممثلة المصرية عبلة كامل؟

شاهد: الصور الأولى من مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الجديد (ضرب نار)

شاهد: الصور الأولى من مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الجديد (ضرب نار)

بالصور.. فنانة تحتفل بعودتها للغناء بعد انقطاع دام 11 عاماً

بالصور.. فنانة تحتفل بعودتها للغناء بعد انقطاع دام 11 عاماً

الممثلة ستيفاني صليبا تتلقّى قراراً جديداً من النيابة العامة في لبنان

الممثلة ستيفاني صليبا تتلقّى قراراً جديداً من النيابة العامة في لبنان

ايوان رجل فضاء بأغنيته المصورة &quot;انا مأجز

ايوان رجل فضاء بأغنيته المصورة "انا مأجز

موعد محاكمة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

موعد محاكمة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

التعليق الأول لفردوس عبد الحميد بعد استبعادها من مسلسل نيللي كريم

التعليق الأول لفردوس عبد الحميد بعد استبعادها من مسلسل نيللي كريم

عربي

جماعة الحوثي تأمل إحراز تقدم بملف الهدنة وتشترط صرف الرواتب

جماعة الحوثي تأمل إحراز تقدم بملف الهدنة وتشترط صرف الرواتب

تبون يكشف موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية

تبون يكشف موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية

لبنان: تحذيرات من كارثة صحية عقب نفاد الأدوية

لبنان: تحذيرات من كارثة صحية عقب نفاد الأدوية

العراق: قتلى وجرحى من الجيش بانفجار عبوة

العراق: قتلى وجرحى من الجيش بانفجار عبوة