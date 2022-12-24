وصول موكب بطريرك القدس والأردن إلى بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنوصل موكب بطريرك القدس والأردن وسائر الديار المقدسة بيير باتيستا بيتسبالا، إلى مدينة بيت لحم، اليوم السبت، إيذانا ببدء احتفالات الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد.وجرى استقبال رسمي للبطريرك الذي رافقه المطارنة والأساقفة وكبار رجال البطريركية ووجهاء الرعية، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانينا، ووزيرة السياحة رولا معايعة، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ومدير عام الشرطة ثابت السعدي، ورؤساء الأجهزة الأمنية.وكان الموكب البطريركي انطلق من ديوان البطريركية اللاتينية في القدس المحتلة، صوب مدينة بيت لحم وصولا إلى ساحة دير مار الياس، حيث استقبل هناك حسب الاستاتيسكو.وعلى صوت أجراس كنيسة المهد، تقدم البطريرك برفقة مستقبليه على بلاط كنيسة المهد يتقدمه القساوسة والشمامسة والآباء الكهنة من معهد الإكليرية بيت جالا، حيث جرى وداعه من قبل مستقبليه ومن ثم دخل الكنيسة، واستقبله رئيس دير اللاتين، ثم ترأس قداسا خاصا استعدادا لقداس منتصف الليل الذي سيترأسه البطريرك بيتسبالا.وتحمل رسالة الميلاد هذا العام عنوان: "روح الميلاد تجمعنا"، وان بيت لحم والأرض المقدسة أحوج ما تكون إلى نعمة السلام.وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانينا، إن بيت لحم أطلقت رسالتها لكل العالم بأن روح الميلاد تجمعنا وتوحدنا رغم كل الصعاب التي تعيشها مهد السيد المسيح، فالمدينة يحاصرها جدار الفصل العنصري الذي يفصلها عن مدينة القدس، ويقيد حركة المواطنين فيها، مؤكدا أن شعبنا يرنو إلى الحياة بحرية وكرامة في ظل دولة فلسطينية مستقلة وآمنة.ووجه دعوة لكل أحرار العالم لضرورة الوقوف إلى جانب شعبنا الذي يعاني الظلم والقهر من الاحتلال الذي يقتل أبناءنا بدم بارد.