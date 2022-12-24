شؤون فلسطينية

"الفيفا" يختار الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة بقيادة مباريات كأس العالم للسيدات

"الفيفا" يختار الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة بقيادة مباريات كأس العالم للسيدات
هبة سعدية
رام الله - دنيا الوطن
 اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الحكم الدولي الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة في قيادة مباريات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا من 20 تموز/ يوليو إلى 20 آب/ أغسطس 2023.

ولأول مرة حكم فلسطيني يشارك في تحكيم مباريات في كأس العالم.

وسبق أن شاركت سعدية في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وجرى اختيار سعدية ضمن طاقم الحكام لمباريات المجموعة التاسعة في كأس الاتحاد الآسيوي 2022، والتي قامت بنظام التجمع خلال الفترة من 24 إلى 30 حزيران/ يونيو الماضي في فيتنام، إذ تضم المجموعة كل من فيتل الفيتنامي، وهوغانغ يونايتد السنغافوري، وفنوم بينه الكمبودي، ويونغ إيلفنتس من لاوس.

كما اختار الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم الحكم سعدية، والتي افتتحت مشاركتها في تحكيم بطولة "موريس ريفيلو" 2022 للرجال تحت 21 عاما، واستضافتها فرنسا خلال الفترة 29 أيار وحتى 13 حزيران من العام الجاري، بمشاركة منتخبات من 12 دولة حول العالم.

وتعد كأس العالم للسيدات "FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023"، هي الأولى في تاريخ البطولة التي يشترك في تنظيمها بلدين، والأولى التي تقام في نصف الكرة الجنوبي والأولى التي تضم 32 منتخبا، علما أن نسخة 2019 ضمت 24 منتخبا.

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