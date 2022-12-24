القيادي أبو كويك: المسجد الأقصى أمانة والدفاع عنه واجب

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك، جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير وشد الرحال إلى المسجد الاقصى المبارك.وقال أبو كويك:" الأقصى والقدس وفلسطين أمانة في أعناقنا، تعبر عن انتماءنا لديننا العظيم وتشرفنا بالتمسك بحقوقنا وبالذود والدفاع عن حرماتنا ومقدساتنا يستوجب أن نبذل كل الوسع والمقاومة وصد العدوان".ووجه رسالة لكل فلسطيني يستطيع ويتمكن من الوصول إلى الأقصى، بأن يرابط فيه ويتمترس في الدفاع عنه وصد اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم.وحذر أبو كويك من نوايا المستوطنين، بفرض التقسيم المكاني في المسجد الأقصى وصولاً لهدمه إذا لم يجدوا من يصدهم.وكان خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح، قد أكد أن السكنى والثبات حول المسجد الأقصى المبارك من الأولويات المصيرية للمسلمين.