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جماعة الحوثي تأمل إحراز تقدم بملف الهدنة وتشترط صرف الرواتب

جماعة الحوثي تأمل إحراز تقدم بملف الهدنة وتشترط صرف الرواتب
جماعة الحوثي
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، جلال الرويشان، اليوم السبت، هناك أملا بإحراز تقدم، وإن الوفد العماني الذي يزور صنعاء يقوم بدور الوساطة. 

وبحسب موقع (سبوتنيك)، وصل وفد عماني الأربعاء الماضي للعاصمة اليمنية صنعاء، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والحوثيين، خصوصا مسألة تمديد الهدنة.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن الرويشان، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، قوله إن 3 فترات من الهدن الأممية تشير إلى أنه لا نوايا للسير في رفع المعاناة، وفق تعبيره.

ولم يستبعد المسؤول الحوثي "حصول خطوة جيدة" في ملف الرواتب، مشيرا إلى وجود بعض نقاط الخلاف في هذا الإطار.

وقال إن الوفد العماني حمل أفكارا من دول التحالف "تتعلق بمرتبات مليون و300 ألف موظف".

وأضاف "ملف المرتبات استحقاق خاص بكل مواطن يمني ينتسب لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة ويجب صرفه من عائدات النفط اليمني."

وفي السابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حمّل المبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ الحوثيين مسؤولية تعثر جهود تمديد الهدنة؛ متهما الجماعة باشتراط صرف رواتب مقاتليها من عوائد النفط في مناطق سيطرة الحكومة.

وقال: "لا توجد إحصائية رسمية لعدد الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، لكن تقارير غير حكومية قدرت عددهم بنحو نصف مليون موظف".

وتشترط الحكومة تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، إلى البنك المركزي في عدن، مقابل تسليم رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة، غير أن جماعة الحوثي تتمسك بأن "الرواتب يفترض أن يتم تسليمها في جميع أنحاء اليمن من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة.

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