شاهد: سيول عارمة في مكة تجرف السيارات وتغرق الشوارع















رام الله - دنيا الوطنتعرضت مدينة مكة بالسعودية لموجة سيول عارمة، أمس الجمعة، تسببت في جرف أعداد كبيرة من المركبات، بالتزامن مع تحذيرات صدرت من السلطات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون وصحفيون حجم الدمار الهائل الذي لحق بعشرات السيارات بعد انجرافها نتيجة السيول التي اجتاحت عددا من أحياء مدينة مكة.ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تسجيل إصابات أو وفيات من جراء السيول، لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ذكرت أن "فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة رفع جاهزيته القصوى".