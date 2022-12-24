شؤون فلسطينية

اتفاق فلسطيني روسي لتعزيز علاقات التعاون بينهما

اتفاق فلسطيني روسي لتعزيز علاقات التعاون بينهما
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير العمل والحماية الاجتماعية الروسي أنطون كوتياكوف على تنفيذ برنامج تفاهم؛ لتطوير وتعزيز علاقات التعاون والاقتصادية بين البلدين.

واتفق الجانبان، خلال لقاء مشترك عقد عبر تقنية (فيديو كونفرنس) برئاسة الوزيرين، وبمشاركة أعضاء اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة، على عقد اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة خلال النصف الأول من العام المقبل، لبحث سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، ومختلف مجالات التعاون المشتركة.

واستعرضا مجالات التعاون الاقتصادية، والتجارية، والسياحة، والطاقة، والثقافة، والتعليم، والاستثمار، والصحة، والجمارك، والزراعة والعمل، وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال، مؤكدين على التعاون المشترك، من أجل توفير احتياجات المستوردين الفلسطينيين من القمح، والمواد، والمحاصيل الروسية، وفق الإجراءات الروسية المتبعة، مشيرين إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما فيها مناطق روسيا الاتحادية، التي تشكل جزءا من المنطقة الفيدرالية لشمال القوقاز، بما يرتقي مع حجم العلاقة السياسية المميزة بين البلدين.

وأبدي الطرفان الاهتمام في التعاون في مجال الطاقة، والمساعدة في مجال بناء المشاريع، لتوليد الطاقة، والمرافق الجديدة، أو تحديثها، أو إعادة بنائها، وفيما يتعلق بالأعمال الاستكشافية للتنقيب عن الموارد الطبيعية.

وأكد الجانب الفلسطيني على رغبته بتوسيع دخول المنتجات الفلسطينية المختلفة للسوق الروسية وفقا للقوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروآسيوي الاقتصادي.

وجدّد الطرفان اهتمامهما لتطوير التعاون في مجال صناعة الأدوية، والصناعة الطبية المتعلقة بزيادة التبادل التجاري، وإقامة الصناعات المشتركة، وتبادل الخبرات، وبناء قدرات الكوادر في المجالات المتعلقة بصناعة الأدوية، مؤكدين على ضرورة التعاون في مجال المواصفات والمقاييس، حيث سيقوم وفد روسي بزيارة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، بهدف التعاون، وإقامة شراكات في مجال الميترولوجيا (القياس)، مشيرين إلى اتخاذ التدابير الضرورية لإزالة المعيقات القائمة في التجارة بالمنتجات الزراعية.

واتفقا على تطوير وتعزيز التعاون في مجالات الثقافة، والفن، والسياحة، وفي مجال الأعمال، والاستثمار في المناطق الصناعية بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية، حيث أبدى الجانب الروسي اهتمامه بتطوير مركز الكفاءات للتدريب المهني في بيرزيت.

من جانبه، عبّر الجانب الروسي عن اهتمامه في مجال التعليم الطبي، مبينا أن نحو 207 طلبة فلسطينيين في روسيا، منهم 87 على حساب الحكومة الروسية، ويتركز تعليمهم في مجال الطب، وطب الأسنان، مؤكدا على فرصة توسيع التعاون في مجال الجمارك، انطلاقا من البروتوكول الموقع بين البلدين، بهدف تخصيص برامج تعليمية للجانب الفلسطيني، وسيتم استكمال البرامج التدريبية والتعليمية، لأهميتها في بناء قدرات كوادر الجمارك الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

تفاصيل رسالة شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

تفاصيل رسالة شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

شاهد: جبهة النضال الشعبي تفتتح مكتبها التنظيمي وسط قطاع غزة

شاهد: جبهة النضال الشعبي تفتتح مكتبها التنظيمي وسط قطاع غزة

حالته نادرة ومؤثرة جداً.. مناشدات للرئيس عباس للنظر بوضع مريض مصاب بسرطان الفك

حالته نادرة ومؤثرة جداً.. مناشدات للرئيس عباس للنظر بوضع مريض مصاب بسرطان الفك

فروانة: 29 أسيرة في سجون الاحتلال أقدمهن ميسون موسى

فروانة: 29 أسيرة في سجون الاحتلال أقدمهن ميسون موسى

وصول موكب بطريرك القدس والأردن إلى بيت لحم

وصول موكب بطريرك القدس والأردن إلى بيت لحم

&quot;الفيفا&quot; يختار الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة بقيادة مباريات كأس العالم للسيدات

"الفيفا" يختار الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة بقيادة مباريات كأس العالم للسيدات

رام الله: &quot;النيابة العامة والشرطة&quot; تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة فتاة

رام الله: "النيابة العامة والشرطة" تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة فتاة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الخارجية&quot;: مسارات نتنياهو الائتلافية تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين

"الخارجية": مسارات نتنياهو الائتلافية تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين

شاهد: جبهة النضال الشعبي تفتتح مكتبها التنظيمي وسط قطاع غزة

شاهد: جبهة النضال الشعبي تفتتح مكتبها التنظيمي وسط قطاع غزة

حالته نادرة ومؤثرة جداً.. مناشدات للرئيس عباس للنظر بوضع مريض مصاب بسرطان الفك

حالته نادرة ومؤثرة جداً.. مناشدات للرئيس عباس للنظر بوضع مريض مصاب بسرطان الفك

فروانة: 29 أسيرة في سجون الاحتلال أقدمهن ميسون موسى

فروانة: 29 أسيرة في سجون الاحتلال أقدمهن ميسون موسى

وصول موكب بطريرك القدس والأردن إلى بيت لحم

وصول موكب بطريرك القدس والأردن إلى بيت لحم

&quot;الفيفا&quot; يختار الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة بقيادة مباريات كأس العالم للسيدات

"الفيفا" يختار الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة بقيادة مباريات كأس العالم للسيدات

القيادي أبو كويك: المسجد الأقصى أمانة والدفاع عنه واجب

القيادي أبو كويك: المسجد الأقصى أمانة والدفاع عنه واجب

برئاسة دولة فلسطين.. (إيسيسكو) تعقد الدورة الـ 43 لمجلسها التنفيذي

برئاسة دولة فلسطين.. (إيسيسكو) تعقد الدورة الـ 43 لمجلسها التنفيذي

منوعات

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

لهذا السبب.. نادين نجيم تغلق حسابها على (تويتر)

لهذا السبب.. نادين نجيم تغلق حسابها على (تويتر)

أنباء عن انفصال الفنانة نادين الراسي عن خطيبها.. ما السبب؟

أنباء عن انفصال الفنانة نادين الراسي عن خطيبها.. ما السبب؟

ما أسباب اعتزال الممثلة المصرية عبلة كامل؟

ما أسباب اعتزال الممثلة المصرية عبلة كامل؟

شاهد: الصور الأولى من مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الجديد (ضرب نار)

شاهد: الصور الأولى من مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الجديد (ضرب نار)

بالصور.. فنانة تحتفل بعودتها للغناء بعد انقطاع دام 11 عاماً

بالصور.. فنانة تحتفل بعودتها للغناء بعد انقطاع دام 11 عاماً

الممثلة ستيفاني صليبا تتلقّى قراراً جديداً من النيابة العامة في لبنان

الممثلة ستيفاني صليبا تتلقّى قراراً جديداً من النيابة العامة في لبنان

ايوان رجل فضاء بأغنيته المصورة &quot;انا مأجز

ايوان رجل فضاء بأغنيته المصورة "انا مأجز

موعد محاكمة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

موعد محاكمة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

التعليق الأول لفردوس عبد الحميد بعد استبعادها من مسلسل نيللي كريم

التعليق الأول لفردوس عبد الحميد بعد استبعادها من مسلسل نيللي كريم

عربي

جماعة الحوثي تأمل إحراز تقدم بملف الهدنة وتشترط صرف الرواتب

جماعة الحوثي تأمل إحراز تقدم بملف الهدنة وتشترط صرف الرواتب

تبون يكشف موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية

تبون يكشف موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية

لبنان: تحذيرات من كارثة صحية عقب نفاد الأدوية

لبنان: تحذيرات من كارثة صحية عقب نفاد الأدوية

العراق: قتلى وجرحى من الجيش بانفجار عبوة

العراق: قتلى وجرحى من الجيش بانفجار عبوة