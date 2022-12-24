شؤون فلسطينية

أبرزها لحكومة نتنياهو بن غفير.. فتح توجه عدة رسائل خلال حفل انطلاقتها بغزة

أبرزها لحكومة نتنياهو بن غفير.. فتح توجه عدة رسائل خلال حفل انطلاقتها بغزة
خلال اجتماع بين نتنياهو وبن غفير
خاص دنيا الوطن
توجه حركة فتح عدة رسائل خلال حفل انطلاقة الثورة الفلسطينية، أبرزها لحكومة نتنياهو بن غفير.

كشفت حركة فتح في قطاع غزة اليوم السبت، آخر استعداداتها لحفل انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ 58 وإيقاد الشعلة، والذي سيقام على أرض الكتيبة يوم السبت المقبل.

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وأكد الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك بغزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن التجهيزات على قدم وساق، حيث تُعقد اجتماعات مكثفة لكل لجان الحركة، من مفوضيات التعبئة والتنظيم، الشبيبة، المرأة، وأشبال وزهرات.

وشدد الحايك على أن كل المفوضيات تعمل من أجل إنجاح مهرجان الانطلاقة يوم 31 كانون الأول/ديسمبر الساعة الثالثة عصراً ساحة الشهيد  ياسر عرفات.

وقال إن "المهرجان سيوجه رسائل مهمة على رأسها مسألة التحدي والصمود ضد حكومة نتنياهو بن غفير، التي جاءت لإنهاء حلم الشعب الفلسطيني وضم الضفة الغربية وتهويد المدينة المقدسة، بالإضافة إلى رسائل أخرى تتعلق بالوحدة الوطنية".

وتابع الحايك بأنه سيتم توجيه رسالة تتضمن دعوة الفصائل الفلسطينية لتجميع كل أوراق القوى التي بحوزتنا جميعاً، بالإضافة إلى رسائل للدول العربية للاستعداد لمواجهة حكومة نتنياهو من أجل إنقاذ المدينة المقدسة من التهويد.

كما أكد المتحدث باسم حركة فتح، بأنه "سيكون هناك رسائل تحية وصمود لأسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال".

وفيما يتعلق بالكلمة الرئيسية في المهرجان، أفاد الحايك بأن عضو اللجنة المركزية للحركة، رئيس الهيئة القيادية العليا في القطاع، أحمد حلس، سيلقي هذه الكلمة.

وأوضح أن اللجنة المنظمة للمهرجان تقوم بتجهيز دعوات لكل الشخصيات وقيادات جميع الفصائل الفلسطينية.

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