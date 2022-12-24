"المرور" بغزة: وفاة و35 إصابة في 73 حادث سير خلال الأسبوع الماضي





رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم السبت، إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي (17-23 كانون الأول/ ديسمبر 2022).وأفادت شرطة المرور بأن 73 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي نتجت عنها وفاة واحدة و35 إصابة، منها إصابتين خطيرتين، و11 إصابة متوسطة، فيما أصيب 22 مواطنًا بإصابات طفيفة.وأوضحت شرطة المرور أن الطفل إبراهيم صبري سليمان الكرمي (سنة و3 شهور)، سكان خانيونس، أُصيب بجراح خطيرة في حادث دهس بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ومكث في العناية المكثفة، إلى أن توفي أمس الجمعة.وأشارت شرطة المرور إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 87 مركبة ومكونات الطريق، من بينها سبع دراجات نارية، جراء تلك الحوادث.