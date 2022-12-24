الخليل: مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير ذاتي

رام الله - دنيا الوطنلقي اليوم السبت، مواطن يبلغ من العمر (55 عاماً) مصرعه وأصيب آخر بجروح وذلك جراء حادث سير ذاتي وقع في مدينة الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الحادث ناجم عن تصادم شاحنة بمحل تجاري بمنطقة ميدان التحرير جنوب الخليل، الأمر الذي أدى لإصابة المواطن بجراح خطيرة نقل على إثرها لمستشفى الأهلي لتلقي العلاج، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.