شؤون فلسطينية

مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس واعتقال أسير محرر برام الله

مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس واعتقال أسير محرر برام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات صباح اليوم السبت، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس، فيما طالت اعتقالات الاحتلال أحد الأسرى المحررين شمال غرب رام الله.

واندلعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أوصرين جنوب نابلس.

وفي بلدة بيت ريما برام الله، اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر براء البرغوثي، وذلك أثناء مروره على حاجز "حلميش" الإسرائيلي، المقام على أراضي قرية النبي صالح.

واستولت قوات الاحتلال مساء أمس، على مركبة عند مفترق قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على شارع جنين حيفا في محيط قرى وبلدات تعنك وعانين ورمانة وزبوبا والعرقة، كما شنت أعمال تمشيط وتفتيش في محيط قرى طورة ويعبد ونزلة الشيخ زيد جنوب غرب جنين.

واندلعت فجر اليوم، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المطارد ماهر تركمان في منطقة الهدف بمحيط مخيم جنين في محاولة لاعتقاله.

وخلال لحظات، أطلق مسلحون وابلاً من الرصاص من عدة محاور صوب قوات الاحتلال التي أجبرت على الانسحاب من المكان.

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