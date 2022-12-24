تركيا تشُن عملية عسكرية ضد تنظيم "بي كي كي"

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، السبت، إطلاق عملية أمنية ضد تنظيم "بي كي كي الإرهابي"، في أرياف عدد من الولايات جنوب شرق البلاد.جاء ذلك في تصريح خلال تفقده لإحدى قواعد قوات الدرك بقضاء "ليجا" التابع لولاية ديار بكر، وفق وكالة (الأناضول) التركية.وذكر أن العملية الأمنية التي حملت اسم "أرن الحصار خريف ـ شتاء 18"، يشارك فيها 3650 عنصراً أمنياً في ولايات دياربكر، وبينغول، وموش، وباطمان.وأكد صويلو أن العملية ستستمر حتى تطهير المنطقة من آخر إرهابي.وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي الإرهابي" في يناير/ كانون الثاني 2021.يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد "إرهابيين" من التنظيم في 11 آب/ أغسطس 2017.