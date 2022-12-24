مسؤول روسي: زيارة زيلينسكي لواشنطن أظهرت استعداد أمريكا للحرب
وصف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، مساء الجمعة، وضع العلاقات بين البلدين بأنه في "عصر جليدي"، محذّراً من أن احتمالات حدوث صدام بين الطرفين "مرتفعة"، حسبما ذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء.
ونقلت الوكالة عنه قوله إن من الصعب تحديد متى يمكن استئناف محادثات بشأن حوار استراتيجي بين الجانبين، ولكنه أشار إلى أن المحادثات بشأن تبادل السجناء "فعالة".
وأضاف أن "الحوار بين روسيا والولايات المتحدة حول تبادل الأسرى أثبت فعاليته، والعمل مستمر في هذا الاتجاه"، وفق ما نقلته قناة (الشرق).
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واتهم المسؤول الروسي الولايات المتحدة بأنها تشن "حرباً بالوكالة" ضد روسيا في أوكرانيا، معتبراً أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة أظهرت أن واشنطن وكييف "غير مستعدتين للسلام، بل هدفهما الحرب".
وأشار إلى أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأن أنظمة "باتريوت" ستكون هدفاً مشروعاً للضربات الروسية في أوكرانيا، وموسكو ترغب بمعرفة ما إذا كانت أميركا ستقوم بعمليات التجهيز والتدريب لـ"باتريوت" في أوكرانيا.
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