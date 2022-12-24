دولي

مصرع 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية في أمريكا

مصرع 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية في أمريكا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (CNN) الأميركية، بمصرع 9 أشخاص على الأقل جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت القناة، أنه تم تسجيل مصرع الأشخاص نتيجة للحوادث، ومعظمها حوادث المرور، بسبب الأحوال الجوية السيئة، في ولايات أوهايو، وكنتاكي، وميسوري، وكانساس.

كما أسفرت العاصفة الثلجية، عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 590 ألف منزل ومصنع.

وتتوقع السلطات الأميركية انخفاضا قياسيا في درجة الحرارة، ووقوع عواصف ثلجية في العديد من الولايات، مما قد يؤدى إلى إعلان حالة الطوارئ في ولايات جورجيا وكنتاكي ونيويورك وأوكلاهوما ونورث كالورينا وداكوتا الجنوبية.

وأعلن محافظو عدد من الولايات أن قوات الإنقاذ والحرس الوطني الأميركي في أراضيها في حالة تأهب قصوى لإزالة آثار العواصف.

كما أُعلن عن الغاء أكثر من 5.4 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، بسبب سوء الطقس.

وفي السياق، تتواصل مؤسسات الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة مع أبناء شعبنا هناك لتقديم المساعدة الضرورية الممكنة في المناطق المتضررة من العاصفة.

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