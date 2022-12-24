دولي

إسرائيل تُخصص هذه الميزانية لبناء المستوطنات بالضفة

إسرائيل تُخصص هذه الميزانية لبناء المستوطنات بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
خصصت إسرائيل، مساء الجمعة، ميزانية مالية "ضخمة" لبناء المزيد من المستوطنات في أراضي الضفة الغربية. 

ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإنه في إطار الاتفاقيات الائتلافية بين الصهيونية الدينية والليكود، تقرر استثمار ما لا يقل عن ثماني مليارات شيكل في تطوير وتعبيد الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة أن "هذا مبلغ غير مسبوق في نطاقه، كما تقرر أن لا تأتي هذه المبالغ من أموال التحالف، ولكن كميزانية مخصصة من وزارة المالية إلى وزارة النقل في إسرائيل".

وتابعت: "من بين المشاريع التي يجري النظر فيها للتطوير كجزء من الخطة الخمسية: مضاعفة الطريق 60، ومضاعفة جزء آخر من الطريق 55، وتحسين الطرق الأخرى".

الجدير بالذكر، أنه سيتم تقليص مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موافقات البناء في المستوطنات بشكل كبير، كما ستنتقل الآلية بحكم "الأمر الواقع" إلى يد عضو (كنيست) بتسلئيل سموتريتش.

أخبار ذات صلة

تركيا تشُن عملية عسكرية ضد تنظيم &quot;بي كي كي&quot;

تركيا تشُن عملية عسكرية ضد تنظيم "بي كي كي"

مسؤول روسي: زيارة زيلينسكي لواشنطن أظهرت استعداد أمريكا للحرب

مسؤول روسي: زيارة زيلينسكي لواشنطن أظهرت استعداد أمريكا للحرب

مصرع 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية في أمريكا

مصرع 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية في أمريكا

إعلام أمريكي: هكذا نُقِل زيلينسكي إلى واشنطن

إعلام أمريكي: هكذا نُقِل زيلينسكي إلى واشنطن

صندوق الثروة النرويجي يدرس إعادة النظر باستثماراته في إسرائيل

صندوق الثروة النرويجي يدرس إعادة النظر باستثماراته في إسرائيل

مساعٍ إسرائيلية لزيادة عدد المعارضين للاقتراح الفلسطيني بالأمم المتحدة

مساعٍ إسرائيلية لزيادة عدد المعارضين للاقتراح الفلسطيني بالأمم المتحدة

ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى بعملية إطلاق نار وسط باريس

ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى بعملية إطلاق نار وسط باريس

اتصالات مباشرة بين السعودية وإسرائيل بهدف التطبيع

اتصالات مباشرة بين السعودية وإسرائيل بهدف التطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس واعتقال أسير محرر برام الله

مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس واعتقال أسير محرر برام الله

رام الله: الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من بيت ريما

رام الله: الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من بيت ريما

جنين: الاحتلال يستولي على مركبة وينصب عدة حواجز

جنين: الاحتلال يستولي على مركبة وينصب عدة حواجز

أريحا: مستوطنون يرعون أغنامهم وسط مساكن المواطنين

أريحا: مستوطنون يرعون أغنامهم وسط مساكن المواطنين

&quot;الخارجية&quot; تطالب المجتمع الدولي ربط العلاقة مع حكومة نتنياهو بمدى التزامها بالقانون الدولي

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي ربط العلاقة مع حكومة نتنياهو بمدى التزامها بالقانون الدولي

&quot;الصحة&quot; توضح تفاصيل جديدة بشأن حادثة التسمم في بيت ساحور

"الصحة" توضح تفاصيل جديدة بشأن حادثة التسمم في بيت ساحور

الرئيس عباس يعزي بوفاة المناضل عبد الله الدنان

الرئيس عباس يعزي بوفاة المناضل عبد الله الدنان

نابلس: إصابة طفلة باعتداء للمستوطنين

نابلس: إصابة طفلة باعتداء للمستوطنين

منوعات

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

الممثلة ستيفاني صليبا تتلقّى قراراً جديداً من النيابة العامة في لبنان

الممثلة ستيفاني صليبا تتلقّى قراراً جديداً من النيابة العامة في لبنان

ايوان رجل فضاء بأغنيته المصورة &quot;انا مأجز

ايوان رجل فضاء بأغنيته المصورة "انا مأجز

موعد محاكمة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

موعد محاكمة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

التعليق الأول لفردوس عبد الحميد بعد استبعادها من مسلسل نيللي كريم

التعليق الأول لفردوس عبد الحميد بعد استبعادها من مسلسل نيللي كريم

النائبة العامة تصدر قراراً جديداً بحق ستيفاني صليبا

النائبة العامة تصدر قراراً جديداً بحق ستيفاني صليبا

بالصور.. بعد مفاجأتها على الهواء... رنا رئيس تحتفل رسمياً بخطوبتها

بالصور.. بعد مفاجأتها على الهواء... رنا رئيس تحتفل رسمياً بخطوبتها

بإطلالة جذابة... إنجي وجدان تحتفل بـ&quot;الكريسماس&quot;

بإطلالة جذابة... إنجي وجدان تحتفل بـ"الكريسماس"

تحذير عالي اللهجة من تركي آل الشيخ بسبب &quot;سعودي آيدول&quot;

تحذير عالي اللهجة من تركي آل الشيخ بسبب "سعودي آيدول"

بالصور.. عقد قران المطربة شذى على شاب من خارج الوسط الفني

بالصور.. عقد قران المطربة شذى على شاب من خارج الوسط الفني

عربي

تبون يكشف موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية

تبون يكشف موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية

لبنان: تحذيرات من كارثة صحية عقب نفاد الأدوية

لبنان: تحذيرات من كارثة صحية عقب نفاد الأدوية

العراق: قتلى وجرحى من الجيش بانفجار عبوة

العراق: قتلى وجرحى من الجيش بانفجار عبوة

تفاصيل لقاء وزيري خارجية السعودية وإيران

تفاصيل لقاء وزيري خارجية السعودية وإيران