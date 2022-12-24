إسرائيل تُخصص هذه الميزانية لبناء المستوطنات بالضفة

رام الله - دنيا الوطنخصصت إسرائيل، مساء الجمعة، ميزانية مالية "ضخمة" لبناء المزيد من المستوطنات في أراضي الضفة الغربية.ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإنه في إطار الاتفاقيات الائتلافية بين الصهيونية الدينية والليكود، تقرر استثمار ما لا يقل عن ثماني مليارات شيكل في تطوير وتعبيد الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية.وأضافت الصحيفة أن "هذا مبلغ غير مسبوق في نطاقه، كما تقرر أن لا تأتي هذه المبالغ من أموال التحالف، ولكن كميزانية مخصصة من وزارة المالية إلى وزارة النقل في إسرائيل".وتابعت: "من بين المشاريع التي يجري النظر فيها للتطوير كجزء من الخطة الخمسية: مضاعفة الطريق 60، ومضاعفة جزء آخر من الطريق 55، وتحسين الطرق الأخرى".الجدير بالذكر، أنه سيتم تقليص مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موافقات البناء في المستوطنات بشكل كبير، كما ستنتقل الآلية بحكم "الأمر الواقع" إلى يد عضو (كنيست) بتسلئيل سموتريتش.