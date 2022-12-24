"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المفترقات

رام الله - دنيا الوطننشرت شرطة المرور بغزة، اليوم السبت، حالة الطرق في قطاع غزة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.وأفادت المرور بوجود حركة مرورية هادئة نسبيًا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت عن وجود السوق الأسبوعي في محافظة رفح، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.وتابعت المرور أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 100.وأكملت: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00970594100640".