شؤون فلسطينية

منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية

منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مهظم قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا  والبحر مائجا.

أما يوم الإثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً بوجه عام وباردا ويطرأ انخفاض آخر درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

ويكون الجو يوم الثلاثاء، غائماً جزئياً وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح وتميل الأجواء لبى الاستقرار في ساعات المساء، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، كما وتدني مدى الرؤيا الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-9 11-7 10-6 بيت لحم 13-9 11-7 10-6
رام الله والبيرة 12-8 10-6 9-5 طولكرم 17-12 15-10 14-10
نابلس 14-10 12-8 11-7 قلقيلية 17-12 15-10 14-10
جنين 17-11 15-9 14-8 سلفيت 13-9 11-7 10-6
طوباس 18-12 16-10 15-9 روابي 14-10 12-8 11-7
الخليل 12-9 10-7 9-5 غزه 18-14 16-12 15-12
أريحا 21-14 19-12 18-11 خانيونس 18-14 16-12 15-12
الأغوار الشمالية 19-12 17-10 16-9 رفح 19-13 17-11 16-11

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