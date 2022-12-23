زعارير: الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع الظلم ويخوضون معركة الحرية

رام الله - دنيا الوطنقال النائب باسم زعارير إن "أسرانا البواسل يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والقهر والحرمان على يد احتلال مجرم لا يراعي فيهم أي قوانين دولية أو إنسانية".وأضاف زعارير أن "الاحتلال الجبان يعذب الأسرى وينكل بهم بمشاركة كافة مؤسساته السياسية والأمنية والقضائية، رغم أن الشرائع السماوية والقوانين الأرضية كفلت لهم معاملة إنسانية كريمة".وأوضح أن "الأسرى يخوضون معارك الدفاع عن حقوقهم ورفع الظلم عنهم، من خلال اتخاذ خطوات أعلاها الإضراب عن الطعام، فيواجهون بطش السجان بأضعف ما فيهم أمعائهم الخاوية، ويعرضون حياتهم لأخطار محدقة في سبيل الحصول على حريتهم أو تحقيق مطالبهم المشروعة".وبين أن "شعبنا الفلسطيني يحاول نصرتهم بجهد المقل، فهو لا يملك إلا الاحتجاجات والاعتصامات والمطالبة بالإفراج عن الأسرى وتحسين ظروف اعتقالهم".وأشار إلى أن "فصائل المقاومة لا تألوا جهدًا في العمل على تحرير الأسرى وتجعل ذلك في رأس قائمة الأولويات، لكنها معركة شائكة يبدي فيها الاحتلال لامبالاة وعدم اهتمام؛ خوفًا من النتائج".