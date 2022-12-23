دولي

إعلام أمريكي: هكذا نُقِل زيلينسكي إلى واشنطن

إعلام أمريكي: هكذا نُقِل زيلينسكي إلى واشنطن
بايدن ونظيره الأوكراني
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وكالة أنباء أمريكية، مساء الجمعة، طريقة مغادرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى، منذ بداية العملية العسكرية الروسية، إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس جو بايدن.

ووفق وكالة (بلومبيرغ) الأميركية، فإنّ نقل زيلينسكي جرى في "ظروفٍ شديدة السرية"، إذ نُقل في برحلة قطار سرية إلى بولندا، ليل الثلاثاء. 

وفي وقتٍ مُبكّر من يوم الأربعاء، وصل زيلينسكي إلى مدينة برزيميسل الحدودية جنوبي بولندا، إذ شوهد في محطة القطار، برفقة السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، وفقاً لما صورته قناة (TVN) الخاصة.

وأظهرت صور من التلفزيون البولندي قطاراً أوكرانيا باللونين الأزرق والأصفر، وبمحاذاته عدد من المرافقين يسيرون على طول رصيف قطار بصحبة زيلينسكي الذي ارتدى خلافاً للبروتوكولات سترة عسكرية خضراء وبنطالاً عسكرياً.

وفي الخطوة التالية، استقلت المجموعة عدداً من السيارات من بينها سيارة من طراز "شيفروليه سوبربان" سوداء، وهو الطراز المفضل في السيارات الحكومية الأميركية.

وبعد ذلك بوقتٍ قصير، أظهرت بيانات الرحلة طائرة "بوينغ" من طراز "سي 40 بي"، تابعة للقوات الجوية، يُعتقد أنها نقلت زيلينسكي، إذ أقلعت من مطار رزيسزو على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى الغرب.

واتجهت الطائرة في اتجاه الشمال الغربي نحو بريطانيا، ولكن قبل أن تدخل المجال الجوي فوق بحر الشمال، قامت طائرة تجسس تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بمسح المنطقة، وفق ما نقلته قناة (الميادين). 

ولفتت الوكالة إلى أنّ طائرة مقاتلة أميركية من طراز "إف 15" أقلعت من قاعدة في إنكلترا، رافقت رحلة زيلينسكي في جزءٍ من مسارها.

وأشارت إلى أنّه بعد نحو 10 ساعات من  الإقلاع وساعات عديدة أخرى من سفر زيلينسكي هبطت الطائرة في قاعدة "أندروز" المشتركة في ماريلاند بالقرب من واشنطن، إذ توجه إلى "بلير هاوس"؛ دار الضيافة الرئاسية في بنسلفانيا.

وأوضحت الوكالة أنّ  فريقاً من المخابرات الأميركية كُلّف بحماية الرئيس الأوكراني، كما هو الحال بالنسبة لجميع رؤساء الدول الزائرين.
 

أخبار ذات صلة

صندوق الثروة النرويجي يدرس إعادة النظر باستثماراته في إسرائيل

صندوق الثروة النرويجي يدرس إعادة النظر باستثماراته في إسرائيل

مساعٍ إسرائيلية لزيادة عدد المعارضين للاقتراح الفلسطيني بالأمم المتحدة

مساعٍ إسرائيلية لزيادة عدد المعارضين للاقتراح الفلسطيني بالأمم المتحدة

ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى بعملية إطلاق نار وسط باريس

ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى بعملية إطلاق نار وسط باريس

اتصالات مباشرة بين السعودية وإسرائيل بهدف التطبيع

اتصالات مباشرة بين السعودية وإسرائيل بهدف التطبيع

الكرملين: لا توجد أي اتصالات بخصوص عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وبايدن

الكرملين: لا توجد أي اتصالات بخصوص عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وبايدن

مقتل رجل شرطة في انفجار سيارة مفخخة في باكستان

مقتل رجل شرطة في انفجار سيارة مفخخة في باكستان

إيران تدعو زيلينسكي لعدم اختبار صبرها

إيران تدعو زيلينسكي لعدم اختبار صبرها

موسكو توجه نصيحة للسفيرة الأمريكية الجديدة لديها

موسكو توجه نصيحة للسفيرة الأمريكية الجديدة لديها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يستولي على مركبة وينصب عدة حواجز

جنين: الاحتلال يستولي على مركبة وينصب عدة حواجز

أريحا: مستوطنون يرعون أغنامهم وسط مساكن المواطنين

أريحا: مستوطنون يرعون أغنامهم وسط مساكن المواطنين

الرئيس عباس يعزي بوفاة المناضل عبد الله الدنان

الرئيس عباس يعزي بوفاة المناضل عبد الله الدنان

نابلس: إصابة طفلة باعتداء للمستوطنين

نابلس: إصابة طفلة باعتداء للمستوطنين

نادي الأسير: 29 أسيرة بينهن طفلتان ما زلن يقبعن في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 29 أسيرة بينهن طفلتان ما زلن يقبعن في سجون الاحتلال

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

طوباس: الاحتلال يحاصر خربة ابزيق ويستولي على مركبة

طوباس: الاحتلال يحاصر خربة ابزيق ويستولي على مركبة

استعدادات لتشييع الشهيدة مها الزعتري بعد أشهر من احتجازها

استعدادات لتشييع الشهيدة مها الزعتري بعد أشهر من احتجازها

منوعات

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

بعضها سيصدمك.. أسماء الفنانين المصريين الحقيقية

ايوان رجل فضاء بأغنيته المصورة &quot;انا مأجز

ايوان رجل فضاء بأغنيته المصورة "انا مأجز

موعد محاكمة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

موعد محاكمة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

التعليق الأول لفردوس عبد الحميد بعد استبعادها من مسلسل نيللي كريم

التعليق الأول لفردوس عبد الحميد بعد استبعادها من مسلسل نيللي كريم

النائبة العامة تصدر قراراً جديداً بحق ستيفاني صليبا

النائبة العامة تصدر قراراً جديداً بحق ستيفاني صليبا

بالصور.. بعد مفاجأتها على الهواء... رنا رئيس تحتفل رسمياً بخطوبتها

بالصور.. بعد مفاجأتها على الهواء... رنا رئيس تحتفل رسمياً بخطوبتها

بإطلالة جذابة... إنجي وجدان تحتفل بـ&quot;الكريسماس&quot;

بإطلالة جذابة... إنجي وجدان تحتفل بـ"الكريسماس"

تحذير عالي اللهجة من تركي آل الشيخ بسبب &quot;سعودي آيدول&quot;

تحذير عالي اللهجة من تركي آل الشيخ بسبب "سعودي آيدول"

بالصور.. عقد قران المطربة شذى على شاب من خارج الوسط الفني

بالصور.. عقد قران المطربة شذى على شاب من خارج الوسط الفني

برسالة الى جمهورها... شيرين عبد الوهاب تروّج لحفلها في الكويت

برسالة الى جمهورها... شيرين عبد الوهاب تروّج لحفلها في الكويت

عربي

لبنان: تحذيرات من كارثة صحية عقب نفاد الأدوية

لبنان: تحذيرات من كارثة صحية عقب نفاد الأدوية

العراق: قتلى وجرحى من الجيش بانفجار عبوة

العراق: قتلى وجرحى من الجيش بانفجار عبوة

تفاصيل لقاء وزيري خارجية السعودية وإيران

تفاصيل لقاء وزيري خارجية السعودية وإيران

الدبيبة يرحب بقرار أمريكا عدم فتح اتفاقية &#34;لوكربي&#34;

الدبيبة يرحب بقرار أمريكا عدم فتح اتفاقية "لوكربي"