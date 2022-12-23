إعلام أمريكي: هكذا نُقِل زيلينسكي إلى واشنطن

رام الله - دنيا الوطنكشفت وكالة أنباء أمريكية، مساء الجمعة، طريقة مغادرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى، منذ بداية العملية العسكرية الروسية، إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس جو بايدن.ووفق وكالة (بلومبيرغ) الأميركية، فإنّ نقل زيلينسكي جرى في "ظروفٍ شديدة السرية"، إذ نُقل في برحلة قطار سرية إلى بولندا، ليل الثلاثاء.وفي وقتٍ مُبكّر من يوم الأربعاء، وصل زيلينسكي إلى مدينة برزيميسل الحدودية جنوبي بولندا، إذ شوهد في محطة القطار، برفقة السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، وفقاً لما صورته قناة (TVN) الخاصة.وأظهرت صور من التلفزيون البولندي قطاراً أوكرانيا باللونين الأزرق والأصفر، وبمحاذاته عدد من المرافقين يسيرون على طول رصيف قطار بصحبة زيلينسكي الذي ارتدى خلافاً للبروتوكولات سترة عسكرية خضراء وبنطالاً عسكرياً.وفي الخطوة التالية، استقلت المجموعة عدداً من السيارات من بينها سيارة من طراز "شيفروليه سوبربان" سوداء، وهو الطراز المفضل في السيارات الحكومية الأميركية.وبعد ذلك بوقتٍ قصير، أظهرت بيانات الرحلة طائرة "بوينغ" من طراز "سي 40 بي"، تابعة للقوات الجوية، يُعتقد أنها نقلت زيلينسكي، إذ أقلعت من مطار رزيسزو على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى الغرب.واتجهت الطائرة في اتجاه الشمال الغربي نحو بريطانيا، ولكن قبل أن تدخل المجال الجوي فوق بحر الشمال، قامت طائرة تجسس تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بمسح المنطقة، وفق ما نقلته قناة (الميادين).ولفتت الوكالة إلى أنّ طائرة مقاتلة أميركية من طراز "إف 15" أقلعت من قاعدة في إنكلترا، رافقت رحلة زيلينسكي في جزءٍ من مسارها.وأشارت إلى أنّه بعد نحو 10 ساعات من الإقلاع وساعات عديدة أخرى من سفر زيلينسكي هبطت الطائرة في قاعدة "أندروز" المشتركة في ماريلاند بالقرب من واشنطن، إذ توجه إلى "بلير هاوس"؛ دار الضيافة الرئاسية في بنسلفانيا.وأوضحت الوكالة أنّ فريقاً من المخابرات الأميركية كُلّف بحماية الرئيس الأوكراني، كما هو الحال بالنسبة لجميع رؤساء الدول الزائرين.