"الصحة" توضح تفاصيل جديدة بشأن حادثة التسمم في بيت ساحور

رام الله - دنيا الوطنأوضحت وزارة الصحة، مساء الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن حادثة التسمم في بيت ساحور.وأضاف مدير صحة بيت لحم شادي اللحام أن العمارة التي حدث فيها التسمم ستظل مغلقة حتى يوم غد السبت.وأشار إلى أن الشقة التي كانت تحتوي على غاز الفسفورين السام ستظل مغلقة بالشمع الأحمر حتى التأكد من إتلاف كافة الأدوات والمواد التي تحتوي على الفسفورين.كما وأعلن، السماح لسكان العمارات المجاورة للعمارة التي حدث فيها التسمم ببيت ساحور، الثلاثاء الماضي، بالعودة لمنازلهم ابتداءً من اليوم.