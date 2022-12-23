الرئيس عباس يعزي بوفاة المناضل عبد الله الدنان

رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، ياسر عبد الله الدنان، معزيا بوفاة والده المناضل عبد الله الدنان أحد مؤسسي حركة "فتح" الأوائل.وأثنى الرئيس عباس على مناقب المناضل، الذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا والنضال من أجل الحرية والاستقلال.وأعرب عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ولأبناء شعبنا وأحرار العالم، سائلا المولى عز جل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.بدوره، شكر ياسر، الرئيس عباس على الاتصال.