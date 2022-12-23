إطلاق نار تجاه مستوطَنة شمال الضفة وكتيبة جنين تتبنى العملية

رام الله - دنيا الوطنوقعت، مساء يوم الجمعة، عملية إطلاق نار تجاه منزل في مستوطنة (شاكيد) شمال الضفة الغربية.ووفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن "أضرار وقعت في منزل للمستوطنين بمستوطنة شاكيد شمال الضفة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين".في السياق، أكدت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه لم يبغ عن وقوع أي خسائر بشرية نتيجة إطلاق النار.هذا وأعلنت كتيبة جنين- سرايا القدس، مسؤوليتها عن العملية، قائلةً: "بعون الله تمكن مجاهدونا في تمام الساعة 5:30 مساءً من استهداف مستوكنة شاكيد وتحقيق إصابات مباشرة".