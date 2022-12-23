شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين، عقب قمع المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات في قرية أوصرين جنوب نابلس، أصيب خلالها شاب بالرصاص المعدني بمنطقة الصدر، و17 آخرين بالاختناق بالغاز السام.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي على سيارة إسعاف ما أدى لتحطم الزجاج الأمامي، أثناء إسعاف أحد المصابين، واعتلقت قوات الاحتلال شابًا خلال المواجهات قرب مدخل القرية.

وأصيبت طفلة (عام ونصف) جراء رشق المستوطنين للحجارة على مركبات المواطنين قرب قرية أوصرين جنوب نابلس.

وتشهد القرية مواجهات للجمعة الثالثة على التوالي، ضمن فعاليات للمطالبة باسترداد جثمان ابن القرية الشهيد عمار مفلح (23 عاما) الذي ارتقى في بلدة حوارة برصاص جندي إسرائيلي من نقطة صفر.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، أصيب خلالها ستة مواطنين بالاختناق خلال مواجهات شهدها جبل صبيح.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين التي داهمت قرية قريوت جنوب نابلس، وأدوا طقوسا ورقصات تلمودية في المكان.

وفي قلقيلية، أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني وصحفيان بقنابل الغاز، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

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