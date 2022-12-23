استعدادات لتشييع الشهيدة مها الزعتري بعد أشهر من احتجازها

رام الله - دنيا الوطنتستعد جماهير مدينة الخليل لتشييع الشهيدة مها كاظم الزعتري (24 عاما) بعد تسلم جثمانها من قبل سلطات الاحتلال اليوم الجمعة، عبر حاجز ترقوميا العسكري.ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وذوو الشهيدة، جثمانها إلى المستشفى الأهلي، تمهيداً لمواراته الثرى اليوم.وكانت الشابة الزعتري استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في 10 نيسان/ أبريل الماضي، بالقرب من المسجد الإبراهيمي، وتركت تنزف على الأرض حتى استشهدت.ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 117 شهيداً من الضفة والقدس، استشهدوا برصاص الاحتلال وداخل سجونه منذ عام 2016، بينما لا يزال أكثر من 253 شهيداً محتجزاً في مقابر الأرقام.