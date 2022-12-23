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تبون يكشف موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية

تبون يكشف موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية
الرئيس الجزائري
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، موقفه من الترشّح لعهدة رئاسية ثانية بالقول: إنه "سابق لأوانه".

وشدّد على أنّ انشغاله الأكبر في الوقت الحالي يتركّز على استكمال تجسيد التزاماته أمام الشعب الجزائري خلال العامين المتبقيين من عهدته الرئاسية،  بأنّ الشعب "هو من يحكم" في الأخير.

وفي لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، الذي أقيم أمس الخميس، ردّ تبون على سؤال بشأن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بالقول إن "اهتمامه منصب على استكمال تجسيد التزاماته، وأنّ كل شيء سيأتي في حينه".     

وفي السياق نفسه، أوضح الرئيس الجزائري أنّه يحرص على إنجاز الإصلاحات التي وعد بها الشعب بالسرعة التي يراها ضرورية من أجل "تغيير الأوضاع"، معترفاً أنّ الوتيرة التي يعمل بها تكون أحياناً أسرع من بعض القطاعات الوزارية التي تأخذ وقتاً للاستيعاب والتأقلم.

وأشار إلى أنّ "تقييم الفريق الحكومي يكون وفق النتائج"، وأنّه لا يضحي بـ"أيّ إطار على أساس الانتقادات الموجّهة إليه"، وفق قناة (الميادين). 

كما أكّد تبّون أن "2023 سيكون عام تعزيز وتكريس ما تمّ تحقيقه من إنجازات، بغية الوصول إلى جزائر جديدة حقيقية"، معرباً عن "عدم رضاه التام بما تمّ تجسيده إلى غاية اليوم".  

كذلك، جدّد الرئيس التأكيد على عزم بلاده مواصلة محاربة الفساد، ولا سيّما ما تعلّق باسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة، كاشفاً أنّه تمّ لحد الآن استرجاع قرابة 20 مليار دولار داخل الوطن.

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