سلطات الاحتلال تفرج عن أسيرة من جنين

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن الأسيرة دينا نايف جرادات (23 عامًا) من جنين.وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الاحتلال أفرج عن الأسيرة جرادات على حاجز الجلمة شمال جنين، بعد اعتقال دام أربعة شهور ونصف، حيث كانت تقبع في سجن "الدامون".وأضاف أن الأسيرة جرادات تعاني من مرض نادر يسمى "الاستسقاء الدماغي"، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ، حيث جرى نقلها عدة مرات لمشافي الاحتلال أثناء فترة اعتقالها.واعتقلت قوات الاحتلال جرادات في السابع من آب/ أغسطس الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة.