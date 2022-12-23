"الشؤون المدنية": استلام جثمان الشهيدة مها الزعتري من الخليل

رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري (24 عاما) من مدينة الخليل، عبر حاجز ترقوميا العسكري.وتسلم جثمان الشهيدة مها، طواقم الهيئة في الخليل والهلال الأحمر الفلسطيني وذووها، تمهيدا لنقله الى المستشفى الأهلي، ليوارى جثمانها الطاهر حسب ترتيب عائلتها.وكانت الشهيدة الزعتري ارتقت متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 10 نيسان/ ابريل الماضي، بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف، وتركت تنزف على الأرض إلى أن استشهدت.