"الخارجية": نطالب المجتمع الدولي وأميركا ربط العلاقة مع حكومة نتنياهو بمدى التزامها بالقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها: "تنظر بخطورة بالغة لما يورده الإعلام العبري تباعا بشأن اتفاقات نتنياهو المشؤومة مع شركائه في الائتلاف قادة اليمين الفاشي المتطرف أمثال بن غفير وسموتريتش ، خاصة تعهداته بشأن تسهيل عمليات ضم الضفة الغربية وأجزاء واسعة منها وفرض السيادة على المستوطنات والطرق الاستيطانية الجاثمة عليها".وتابعت في بيانٍ لها، اليوم الجمعة : "بالإضافة إلى عزم حكومته تخصيص مبالغ طائلة لشرعنة وتطوير البؤر العشوائية ، وكذلك منحه الرخصة ابن غفير للعمل والترويج لقانون الاعدام ومنح جنود الاحتلال وعناصر شرطته المزيد من التسهيلات لاطلاق النار على الفلسطينيين ، وغيرها من التعهدات التي لم يكشف عنها بعد".وحذّرت الوزارة من "مخاطر تنفيذ تلك الاتفاقيات والتعهدات على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة تداعيات تغيير الواقع القائم في القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك".وأشارت إلى أن الوزارة: "تتابع باهتمام كبير ردود الفعل الدولية والتخوفات العالمية نجاة تطبيق اتفاقات وتعهدات نتنياهو وممارسات بن غفير وسموتريتش". لافتةً إلى أنها: "ترى في تلك الردود انها لا ترتقي لمستوى المخاطر الحقيقية القادمة على الاوضاع في ساحة الصراع والمنطقة".وعلية تطالب الوزارة المجتمع الدولي والدول والادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي بربط العلاقة مع حكومة نتنياهو بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان