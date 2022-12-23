دولي

ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى بعملية إطلاق نار وسط باريس

ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى بعملية إطلاق نار وسط باريس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، بسقوط ثلاثة قتلى وأربعة جرحى، اثنان حالتهما خطرة في إطلاق النار وسط باريس​".

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر بالشرطة القول،: "لقد سُمع إطلاق عدة أعيرة نارية في وسط باريس حيث جرح عدد من الأشخاص، فيما أعلن وزير الداخلية باعتقال المنفذ

وأشارت محطة (تي إف 1) الفرنسية إلى أن المعتقل رجل يبلغ من العمر 60 عاما، وأن عدد الجرحى وصل إلى 4 أشخاص على الأقل.

وأطلقت الشرطة الفرنسية تحذيرا للمواطنين، بالابتعاد عن منطقة "رو دونغيه" في الدائرة العاشرة وسط باريس، بسبب عملية أمنية دائرة. وفق (سكاي نيوز).

وقالت الشرطة: "عملية شرطة جارية الآن. تم القبض على شخص. تجنبوا هذه المنطقة وأفسحوا المجال لسيارات الإسعاف بالدخول".

وأشارت مصادر مختلفة إلى وجود إصابات بين المواطنين، بعد عملية إطلاق نار، ولم تكشف عن تفاصيل الإصابات وخطورتها.

وذكرت محطة (bfmtv)، نقلا عن مصادر وصفتها بالمتطابقة، أن إطلاق النار على مقربة من "مركز ثقافي كردي"، فيما لم تتضح بعد الأسباب التي تقف وراء الهجوم.

وذكر شاهد عيان في موقع إطلاق النار أن أحد المصابين تلقى رصاصة في ربلة الساق بينما كان في محل حلاقة.

وقال المساعد الأول في بلدية باريس، إيمانويل غريغوار، إنه يشكر قوات الأمن على تحركهم الذي وصفه بالسريع، مضيفا أن التنسيق جار مع الشرطة والنيابة العامة من أجل فهم ما حصل.

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