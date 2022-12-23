65 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 65 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، من محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي العام 48، والذين أدوا أيضا صلاة الاستسقاء في ساحات المسجد وباحاته.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة، وأوقفت عددا من الشبان في منطقة باب العمود، وأعاقت وصولهم إلى الأقصى، واعتقلت شابا أثناء خروجه منه.وكان آلاف المصلين لبوا نداء الفجر العظيم بالصلاة في رحاب المسجد الأقصى، وأمت جموع غفيرة مصلياته وباحاته، تلبية لدعوات مقدسية للرباط في المسجد والتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية.وشاركت عائلات القدس في إحياء صلاة الفجر في المسجد الأقصى، وعقب ذلك رابط مئات المصلين في الباحات وأقاموا حلقات الذكر وقراءة القرآن.