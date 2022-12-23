الاحتلال يتهم فلسطيني من رام الله بتنفيذ عملية دهس في تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنقدمت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد الفلسطيني علي حامد من سكان سلواد قرب رام الله، بزعم تنفيذ عملية الدهس في تل أبيب في الثامن من الشهر الحالي.وأوضحت (قناة كان) أن الاحتلال يتهم حامد بالشروع في القتل والايذاء الخطير في ظروف مشددة والدخول الى اسرائيل والمكوث فيها خلافا للقانون والقيادة دون رخصة.وكان يعتقد في البداية أن الحديث يدور عن حادث سير عادي بعد ان اصطدم الفلسطيني أثناء قيادته سيارة براكب دراجة نارية، مما اسفر عن إصابته بجروح متوسطة، ولاحقا تعززت الشبهات بشان وقوع الحادث على خلفية قومية.