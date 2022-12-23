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تونس: اتحاد الشغل يطالب بتأجيل جولة إعادة الانتخابات منعا للفوضى

تونس: اتحاد الشغل يطالب بتأجيل جولة إعادة الانتخابات منعا للفوضى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، بتأجيل جولة إعادة الانتخابات البرلمانية لتفادي الفوضى، وذلك بعد إقبال متدن للغاية في الجولة الأولى الأسبوع الماضي، معتبرا أن البرلمان الذي سينتج عنها سيكون فاقدا للشرعية والمصداقية.

وقال الأمين لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي "كنت أتوقع بعد الانتخابات سيقول الرئيس إنه تلقى الرسالة ويعترف بأن المسار لم يكن ناجعا، لكنه يمضي قدما في برنامجه".

وأضاف "أطالب من الحكمة تأجيل الجولة الثانية لتجنب الفوضى".

وستُجرى جولة الإعادة في معظم المناطق التونسية بعد فوز 21 مرشحا فقط في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، حسب ما أفادت مفوضية الانتخابات.

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